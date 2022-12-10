Бастрыкин поручил проверить факт надругательства над флагом РФ в Финляндии

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил начать проверку после сообщения о надругательстве над российским флагом в Финляндии. Об этом 10 декабря сообщил сайт СК РФ.

«6 декабря в ходе проводившихся в городе Хельсинки массовых шествий, приуроченных ко Дню независимости Финляндии, группой лиц был сожжен государственный флаг Российской Федерации. Главой ведомства поручено организовать процессуальную проверку по данному факту, запросив в МИД России необходимую информацию», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день МИД РФ предпринял демарш в отношении Финляндии из-за сожжения в Хельсинки флага России. Там указали, что рассматривают такие действия как беспрецедентный недопустимый акт надругательства над государственным символом России.

8 декабря члены украинской делегации в конгрессе США вытерли обувь о флаг Донецкой Народной Республики (ДНР). Военкор Евгений Поддубный заявил, что представители конгресса не поддержали «перформанс», но и «останавливать украинцев никто не стал». Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий назвал представителей украинской делегации «отморозками».

До этого, 29 ноября, суд на Украине приговорил к 15 годам лишения свободы жителя Одессы, который вывесил на одном из домов российский флаг. По версии следствия, мужчина собирал и передавал информацию об украинских войсках и военных объектах в Одессе, а также вербовал бывших сотрудников правоохранительных органов для «подрывной деятельности против Украины».