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Вывесившего российский влаг жителя Одессы приговорили к 15 годам колонии

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Фото: Государственное бюро расследований Украины
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Суд на Украине приговорил к 15 годам лишения свободы жителя Одессы, который вывесил на одном из домов российский флаг. Об этом сообщили 29 ноября в украинском госбюро расследований.

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«Жителя Одессы признали виновным в государственной измене, коллаборационной деятельности и похищении человека. Суд назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

По версии следствия, мужчина собирал и передавал информацию об украинских войсках и военных объектах в Одессе, а также вербовал бывших сотрудников правоохранительных органов для «подрывной деятельности против Украины».

При этом 22 августа он вывесил на одном из домов Одессы российский флаг с надписью: «Одесса — русский город».

Кроме того, мужчину признали виновным в похищении человека. Якобы он с пособниками планировал похитить патриотически настроенного предпринимателя из Одессы, который занимался волонтерской деятельностью.

«Для этого злоумышленники обустроили подвал для пыток мужчины, чтобы тот «согласился» отдать всё свое имущество и деньги», — отметили в ведомстве.

В похищении предпринимателя также обвиняется еще один мужчина. Сообщается, что ему может грозить до 5 лет лишения свободы.

О задержании жителей Одессы, подозреваемых в сотрудничестве с российскими спецслужбами, сообщалось 29 сентября. В Службе безопасности Украины (СБУ) тогда заявили, что это три агента ФСБ Российской Федерации. Отмечалось, что задержание произошло после того, как они вывесили российский флаг на одном из домов Одессы накануне Дня независимости Украины.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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