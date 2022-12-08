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В Госдуме назвали «отморозками» вытерших ноги о флаг ДНР членов украинской делегации
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В Госдуме назвали «отморозками» вытерших ноги о флаг ДНР членов украинской делегации

Слуцкий назвал «отморозками» членов украинской делегации, вытерших ноги о флаг ДНР в конгрессе США
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Фото: скриншот видео
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Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий назвал отморозками представителей украинской делегации, вытерших ноги о флаг Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом он написал 8 декабря в своем Telegram-канале.

Ранее в Сети появилось видео, на котором украинская делегация во время визита в конгресс США вытирает ноги о флаг ДНР.

«Украинские отморозки устроили омерзительный перформанс на потеху в конгрессе США. Вытерли публично ноги о специально перевезенный через океан флаг ДНР (оказывается, американская таможня пропускает). И даже видео залили в соцсети», — написал Слуцкий.

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Он также отметил наглядность того, как на протяжении восьми лет украинская сторона «вытирала ноги» о права человека и жизни людей на Донбассе. По его словам, такие действия демонстрируют, через что власти Украины готовы переступить ради присоединения к «западной цивилизации и демократии».

«Но с такими показательными выступлениями прямо в зоопарк, хотя животные гораздо лучше подобного отродья», — резюмировал Слуцкий.

Видеозаписью произошедшего ранее 8 декабря поделился военкор Евгений Поддубный. По его словам, представители конгресса не поддержали «перформанс», но и «останавливать украинцев никто не стал».

6 декабря постоянный представитель России при ООН Василий Небензя покинул заседание Совета Безопасности Всемирной организации, не желая слушать выступление украинского коллеги Сергея Кислицы. По его словам, причиной такого решения стали оскорбительные выпады в адрес России со стороны украинского дипломата.

В пример Небензя привел ситуацию, когда после заседания Совбеза ООН по Украине 24 ноября в своем Twitter Кислица написал, что выслушивать российского представителя — «одна из самых ужасных его обязанностей». Также дипломат прикрепил фотографию в футболке с нецензурной бранью в адрес президента России Владимира Путина.

В тот же день первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский высмеял публикацию Кислицы, назвав его видным дипломатом.

Отношения между дипломатами двух стран обострились на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале было принято 24 февраля на фоне ухудшения ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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