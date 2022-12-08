Члены украинской делегации в конгрессе США вытерли обувь о флаг ДНР

Украинская делегация в конгрессе США вытерла обувь о флаг Донецкой Народной Республики. Видеозаписью произошедшего в своем Telegram-канале 8 декабря поделился военкор Евгений Поддубный.

На кадрах видно, как мужчина держит в руках черно-сине-красный флаг.

«Вот этот флаг особенно хорош для...» — сказал он, начав вытирать флагом обувь, не договаривая фразу.

После этого мужчина расстелил флаг на ковре, встал на него и жестом предложил стоящим рядом последовать его примеру.

Поддубный отметил, что представители конгресса не поддержали «перформанс», но и «останавливать украинцев никто не стал».

Ранее, 25 ноября, сообщалось, что вандалы осквернили памятник русскому поэту Александру Пушкину в Полтаве. Уточнялось, что на нем появились надписи белой и черной краской.

До этого, 18 ноября, памятник Пушкину в очередной раз осквернили в Одессе. Местные СМИ опубликовали фото монумента. На нем было видно, что на голову памятника надет пакет, обмотанный скотчем. На груди краской нарисован символ Z, являющийся одним из опознавательных знаков Вооруженных сил РФ, участвующих в спецоперации на Украине. У основания памятника вандалы оставили надпись «оккупант».

7 ноября неизвестные осквернили памятник русскому полководцу Александру Суворову в Одессе.