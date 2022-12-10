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МИД назвал недопустимым актом надругательства сожжение российского флага в Хельсинки

МИД: в Финляндии сожгли российский флаг, это недопустимый акт надругательства
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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МИД РФ предпринял демарш в отношении Финляндии из-за сожжения в Хельсинки государственного флага России. Об этом говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства в субботу, 10 декабря.

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Там указали, что рассматривают такие действия как беспрецедентный недопустимый акт надругательства над государственным символом России.

«К финским властям обращено требование о привлечении совершивших данное преступление к ответственности и принятии мер по исключению впредь таких экстремистских выходок», — указали в МИДе.

Инцидент произошел 6 декабря в ходе проводившихся в Хельсинки массовых шествий, приуроченных ко Дню независимости Финляндии.

8 декабря члены украинской делегации в конгрессе США вытерли обувь о флаг Донецкой Народной Республики (ДНР). Военкор Евгений Поддубный заявил, что представители конгресса не поддержали «перформанс», но и «останавливать украинцев никто не стал». Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий назвал представителей украинской делегации «отморозками».

До этого, 29 ноября, суд на Украине приговорил к 15 годам лишения свободы жителя Одессы, который вывесил на одном из домов российский флаг. По версии следствия, мужчина собирал и передавал информацию об украинских войсках и военных объектах в Одессе, а также вербовал бывших сотрудников правоохранительных органов для «подрывной деятельности против Украины».

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