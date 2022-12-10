В Петербурге появится генконсульство Парагвая

В Санкт-Петербурге появится генеральное консульство Парагвая. Об этом в субботу, 10 декабря, говорится в опубликованном на официальном портале правовой информации распоряжении премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

«Принять предложение МИД России, <...> об открытии в городе Санкт-Петербурге генерального консульства Республики Парагвай с консульским округом, включающим территории Ленинградской области и города Санкт-Петербурга», — говорится в документе.

Как пишет ИА FlashNord, властям Санкт-Петербурга рекомендовано выделить помещения для генконсульства.

Ранее, 2 ноября, сообщалось, что Россия планирует открыть генконсульства на Мальдивах, на острове Бали в Индонезии, а также в городах Гродно, Актау и Самарканде.