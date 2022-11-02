Россия откроет генконсульства на Мальдивах и острове Бали

Россия планирует открыть генконсульства на Мальдивах, на острове Бали в Индонезии, а также в городах Гродно, Актау и Самарканде. Об этом 2 ноября в беседе с «РИА Новости» рассказал замглавы МИД РФ Евгений Иванов.

«В конкретном плане в настоящее время прорабатываются вопросы об открытии генеральных консульств России в Гродно (Белоруссия), Актау (Казахстан), Самарканде (Узбекистан), Мале (Мальдивская Республика) и Денпасаре (остров Бали, Индонезия)», — рассказал он.

Иванов добавил, что российский МИД намерен увеличивать свое присутствие в тех регионах, где существуют крупные диаспоры россиян, а также в популярных туристических направлениях. Отмечается, что в первую очередь это будут страны СНГ, а также Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.

Ранее, 11 октября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о том, что РФ незамедлительно ответит в случае, если Финляндия пойдет на закрытие российского генконсульства в городе Турку.

Визовые ограничения и закрытия границ для россиян, а также высылка российских дипломатов и другие провокационные действия в отношении граждан РФ стали продолжением санкционной политики Запада на фоне проводимой РФ с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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