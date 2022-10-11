Захарова пообещала быстрый ответ в случае закрытия консульства РФ в финском Турку

РФ незамедлительно ответит в случае, если Финляндия пойдет на закрытие российского генконсульства в городе Турку. Об этом заявила на брифинге во вторник, 11 октября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Думаю, у финской стороны не должно быть в этом вопросе никаких иллюзий. Хельсинки должны отдавать себе отчет в том, что практическое осуществление подобных инициатив повлечет незамедлительные ответные меры со стороны нашей страны», — сказала Захарова.

Накануне, 10 октября, мэр города Турку Минна Арве попросила финское внешнеполитическое ведомство закрыть консульство России в этом городе. В беседе с финскими СМИ она отметила, что в условиях российской специальной военной операции на Украине жителям Турку не нужны туристические визы в Россию, а россияне в Финляндии могут получать помощь в посольстве РФ в Хельсинки.

4 октября сообщалось, что некоторые европейские авиакомпании, руководствуясь новыми правилами, стали отказывать россиянам в посадке на борт. В частности, финский авиаперевозчик Finnair ссылается на правила, опубликованные на сайте дипломатических представительств Финляндии в России. На следующий день в пограничной охране Финляндии заявили, что недопуск россиян на рейсы Finnair является решением авиакомпании.

С 30 сентября россиянам с туристическими визами нельзя попасть в Финляндию.

В свою очередь, заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что РФ ответит на запреты Финляндии в соответствии со своими интересами.

Визовые ограничения и закрытия границ для россиян, а также высылка российских дипломатов и другие провокационные действия в отношении граждан РФ стали продолжением санкционной политики Запада на фоне проводимой РФ с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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