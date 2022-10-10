Мэр финского города Турку потребовала убрать консульство РФ из города

Мэр финского города Турку Минна Арве попросила финское внешнеполитическое ведомство закрыть консульство России в этом городе. Об этом она написала 10 октября в социальных сетях.

«Турку не нужно присутствие российского государства в городе», — заявила Арве.

По ее словам, МИД Финляндии может начать работу по закрытию российской дипмиссии.

В беседе с финскими СМИ она отметила, что в условиях российской специальной военной операции на Украине жителям Турку не нужны туристические визы в Россию, а россияне в Финляндии могут получать помощь в посольстве России в Хельсинки.

В апреле мэрия Турку расторгла договор аренды на ряд объектов недвижимости, включая здание, переоборудованное в церковь, с генеральным консульством России.

4 октября сообщалось, что некоторые европейские авиакомпании, руководствуясь новыми правилами, стали отказывать россиянам в посадке на борт. В частности, финский авиаперевозчик Finnair ссылается на правила, опубликованные на сайте дипломатических представительств Финляндии в России.

5 октября в пограничной охране Финляндии заявили, что недопуск россиян на рейсы Finnair является решением авиакомпании.

С 30 сентября россиянам с туристическими визами нельзя попасть в Финляндию.