Реклама
Прямой эфир
Армия
Путин расширил условия предоставления отсрочки от мобилизации
Мир
В России оценили объемы утечек газа из «Северных потоков»
Экономика
Россельхознадзор заверил в отсутствии проблем с поставками бананов в РФ
Общество
В РФ возбуждено первое уголовное дело за уклонение от мобилизации
Мир
Россия вышлет временную поверенную в делах Литвы
Общество
Путин призвал укреплять суверенную систему образования в России
Мир
Академик предупредил об опасности ударов по ДнепроГЭС
Спорт
Международная федерация бокса вернула на ринги спортсменов из России и Белоруссии
Экономика
Власти примут закон о свободной экономической зоне в новых регионах России
Экономика
В Индонезии заявили о желании укрепить экономические отношения с РФ
Общество
Путин поручил продумать организацию осенних каникул на новых территориях РФ
Сюжет:

В Финляндии прокомментировали ситуацию с недопуском россиян на рейсы Finnair

0
Фото: Global Look Press/imageBROKER.com/Markus Mainka
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В пограничной охране Финляндии заявили, что недопуск россиян на рейсы Finnair является собственным решением авиакомпании. Об этом в среду, 5 октября, сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР).

Отрешение на въезд: как Финляндия будет ограничивать выдачу виз россиянам
И почему в РФ не видят смысла в зеркальной реакции на меры некоторых европейских стран

«Это собственные решения авиакомпаний», — приводятся в публикации АТОР слова заместителя начальника отдела пограничной инспекции Хельсинки Петтера Штауффера.

Отмечается, что Штауффер назвал эти действия «чрезмерной осторожностью в отслеживании российских пассажиров».

Как уточнили представители Finnair, отказ в посадке на рейсы связан с запретом на въезд в Финляндию для туристов из России, вступившим в силу с 30 сентября. Решения о допуске россиян в страну принимают пограничные службы, в то время как авиакомпания сотрудничает с официальными органами и исполняет их предписания, пояснили в Finnair.

«Основание для отказа в посадке — несоблюдение въездных требований. Пассажир обязан убедиться, что он соответствует им», — цитирует АТОР представителя перевозчика.

В финской погранохране добавили, что пассажирам необходимо доказать, что через Финляндию они возвращаются в Россию. В качестве такого доказательства, они могут предъявить, например, билет на автобус, отправляющийся через пару часов до границы с Россией, или талон на парковку в аэропорту Хельсинки.

4 октября стало известно, что некоторые европейские авиакомпании, руководствуясь новыми правилами, стали отказывать россиянам в посадке на борт. В частности, финский авиаперевозчик Finnair, говоря о допуске россиян на борт самолета, ссылается на правила, опубликованные на сайте дипломатических представительств Финляндии в России.

С 30 сентября россиянам с туристическими визами нельзя попасть в Финляндию. Правила начали работать на надземных погранпереходах, однако это не означает, что другими способами в страну можно попасть.

Накануне правительство Финляндии приняло решение о закрытии въезда гражданам России с туристическими визами, в том числе и с шенгенскими. При попытке проезда через границу туристические визы россиян будут аннулированы.

В свою очередь, заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что РФ ответит на запреты Финляндии в соответствии со своими интересами.

12 сентября прекратило свое действие соглашение об упрощенном визовом режиме между Россией и Европейским союзом, спустя 15 лет после подписания.

Визовые ограничения и закрытия границ для россиян стали продолжением санкционной политики Запада на фоне проводимой РФ с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022