В Финляндии прокомментировали ситуацию с недопуском россиян на рейсы Finnair

В пограничной охране Финляндии заявили, что недопуск россиян на рейсы Finnair является собственным решением авиакомпании. Об этом в среду, 5 октября, сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР).

«Это собственные решения авиакомпаний», — приводятся в публикации АТОР слова заместителя начальника отдела пограничной инспекции Хельсинки Петтера Штауффера.

Отмечается, что Штауффер назвал эти действия «чрезмерной осторожностью в отслеживании российских пассажиров».

Как уточнили представители Finnair, отказ в посадке на рейсы связан с запретом на въезд в Финляндию для туристов из России, вступившим в силу с 30 сентября. Решения о допуске россиян в страну принимают пограничные службы, в то время как авиакомпания сотрудничает с официальными органами и исполняет их предписания, пояснили в Finnair.

«Основание для отказа в посадке — несоблюдение въездных требований. Пассажир обязан убедиться, что он соответствует им», — цитирует АТОР представителя перевозчика.

В финской погранохране добавили, что пассажирам необходимо доказать, что через Финляндию они возвращаются в Россию. В качестве такого доказательства, они могут предъявить, например, билет на автобус, отправляющийся через пару часов до границы с Россией, или талон на парковку в аэропорту Хельсинки.

4 октября стало известно, что некоторые европейские авиакомпании, руководствуясь новыми правилами, стали отказывать россиянам в посадке на борт. В частности, финский авиаперевозчик Finnair, говоря о допуске россиян на борт самолета, ссылается на правила, опубликованные на сайте дипломатических представительств Финляндии в России.

С 30 сентября россиянам с туристическими визами нельзя попасть в Финляндию. Правила начали работать на надземных погранпереходах, однако это не означает, что другими способами в страну можно попасть.

Накануне правительство Финляндии приняло решение о закрытии въезда гражданам России с туристическими визами, в том числе и с шенгенскими. При попытке проезда через границу туристические визы россиян будут аннулированы.

В свою очередь, заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что РФ ответит на запреты Финляндии в соответствии со своими интересами.

12 сентября прекратило свое действие соглашение об упрощенном визовом режиме между Россией и Европейским союзом, спустя 15 лет после подписания.

Визовые ограничения и закрытия границ для россиян стали продолжением санкционной политики Запада на фоне проводимой РФ с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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