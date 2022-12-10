В ЛНР сообщили о разрушениях после обстрела Новопскова со стороны ВСУ

Многочисленные повреждения зафиксированы в городе Новопсков Луганской Народной Республики (ЛНР) после обстрела со стороны украинских боевиков. Об этом в субботу, 10 декабря, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

По данным ведомства, один жилой дом был полностью разрушен, еще три — серьезно повреждены. Информация о последствиях атаки уточняется.

Накануне стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по Новопскову три ракеты из РСЗО HIMARS.

Кроме того, этот день украинские боевики нанесли удар по городу Сватово в ЛНР с применением артиллерийского орудия калибром 155 мм. В результате был поврежден жилой дом, газораспределительная станция, легковой автомобиль. Позже, в ночь на субботу, был зафиксирован еще один обстрел.

Ранее, 8 декабря, артиллеристы ВСУ атаковали Первомайск. Как сообщил глава администрации города Сергей Колягин, из-за удара были повреждены два многоквартирных жилых дома, объекты благоустройства, подземные линии электроснабжения, связи и интернет, а также разрушена одна из автозаправочных станций.

Тогда же в СЦКК рассказали, что украинские войска с конца февраля выпустили 544 снаряда из РСЗО HIMARS по территории ЛНР. Всего боевики использовали свыше 11 тыс. боеприпасов различного калибра. Ведомство уточняет, что за это время было зафиксировано 1299 обстрелов территории республики со стороны ВСУ с применением тяжелого вооружения.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».