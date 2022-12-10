ВСУ обстреляли Новопсков из РСЗО HIMARS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS Новопсков в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом в пятницу, 9 декабря, сообщили в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Отмечается, что обстрел по Новопскову был зафиксирован в 23:05. ВСУ выпустили по населенному пункту три ракеты.

Данные о пострадавших и повреждениях уточняются, добавили в СЦКК.

Накануне ВСУ обстреляли из РСЗО HIMARS город Первомайск в ЛНР. Как сообщил глава администрации города Сергей Колягин, повреждены два многоквартирных жилых дома, объекты благоустройства, подземные линии электроснабжения, связи и интернет, разрушена одна из автозаправочных станций.

Тогда же в СЦКК рассказали, что украинские войска с конца февраля выпустили 544 снаряда из РСЗО HIMARS по территории ЛНР.

Всего было выпущено свыше 11 тыс. боеприпасов различного калибра. Ведомство уточняет, что за это время было зафиксировано 1299 обстрелов территории республики со стороны боевиков ВСУ с использованием тяжелого вооружения.

Ранее, 5 декабря, стало известно, что трое мирных жителей скончались, еще 15 пострадали в результате нанесенного ВСУ удара из РСЗО HIMARS по Алчевску в ЛНР. Днем ранее по Алчевску были выпущены четыре ракеты. Корреспондент «Известий» Егор Кильдибеков с места событий сообщил, что под обстрел ВСУ попало здание общежития техникума.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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