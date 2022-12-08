С начала СВО ВСУ выпустили 544 снаряда из РСЗО HIMARS в ЛНР
Вооруженными силами Украины (ВСУ) с конца февраля было выпущено 544 снаряда из РСЗО HIMARS по территории Луганской Народной Республики (ЛНР). Всего было выпущено свыше 11 тыс. боеприпасов различного калибра. Об этом в четверг, 8 декабря, рассказали в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов (СЦКК).
Ведомство уточняет, что за это время было зафиксировано 1299 обстрелов территории Луганской Народной Республики со стороны военных Украины с использованием тяжелого вооружения.
Кроме того, за указанный период погиб 141 мирный гражданин ЛНР в результате обстрелов, 423 человека были ранены.
«Жертвами агрессии ВФУ (вооруженные формирования Украины. — Ред.) за вышеуказанный период стали 564 мирных жителя, из которых 141 человек погиб и 423 получили ранения. В результате обстрелов семь детей погибли и 29 получили ранения», — сказано в сообщении СЦКК в Telegram-канале.
5 декабря сообщалось, что трое мирных жителей скончались, еще 15 пострадали в результате нанесенного ВСУ удара из РСЗО HIMARS по Алчевску в ЛНР. Днем ранее по Алчевску были выпущены четыре ракеты. Корреспондент «Известий» Егор Кильдибеков с места событий сообщил, что под обстрел ВСУ попало здание общежития техникума.
24 февраля РФ начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.
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