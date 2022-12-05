Минимум 15 человек ранены в результате удара ВСУ по ЛНР
Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Алчевску в Луганской Народной Республике (ЛНР), в результате, по предварительным данным, три человека погибли, еще 15 пострадали. Об этом 5 декабря сообщил глава администрации города Альберт Апшев. Удар был нанесен из РСЗО HIMARS.
«На данный момент, предварительно, один человек погиб, два человека, предположительно, тоже погибли — находятся под завалами. МЧС занимается извлечением. Также у нас пять травмированных в тяжелом состоянии, еще более 10 обратились за первой медицинской помощью», — сообщил Апшев, слова которого приводит Луганский информационный центр.
Днем ранее по Алчевску были выпущены четыре ракеты. Корреспондент «Известий» Егор Кильдибеков с места событий сообщил, что под обстрел ВСУ попало здание общежития техникума.
1 декабря в ЛНР сообщили, что с начала обострения ситуации в Донбассе в республике погиб 131 мирный жителей из-за ударов украинских военных. При этом еще 386 человек получили ранения.
Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.
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