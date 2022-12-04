Общежитие техникума попало под обстрел боевиков ВСУ в Алчевске в ЛНР

Украинские боевики нанесли удар из ракетных систем залпового огня американского производства HIMARS по населенному пункту Алчевск в Луганской Народной Республике.

Как рассказали 4 декабря в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, выпущены были четыре ракеты.

Корреспондент «Известий» Егор Кильдибеков с места событий сообщил, что под обстрел ВСУ попало здание общежития техникума.

Информация о пострадавших уточняется.

1 декабря в ЛНР сообщили, что с начала обострения ситуации в Донбассе в республике погиб 131 мирный жителей из-за ударов украинских военных. При этом еще 386 человек получили ранения. На прошлой неделе два мирных жителя погибли при обстреле Алчевска (ЛНР) со стороны ВСУ.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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