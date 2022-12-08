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Украинские боевики обстреляли Первомайск из РСЗО HIMARS

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Фото: http://t.me/Glava_AGP_LNR
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS Первомайск в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом в четверг, 8 декабря, сообщил глава администрации города Сергей Колягин.

«По предварительным данным, повреждены два многоквартирных жилых дома, объекты благоустройства, подземные линии электроснабжения, связи и интернет, разрушена одна из автозаправочных станций», — написал он в Telegram-канале.

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Данные о пострадавших уточняются, добавил Колягин.

Ранее в этот день в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов (СЦКК) рассказали, что украинские войска с конца февраля выпустили 544 снаряда из РСЗО HIMARS по территории ЛНР.

Всего было выпущено свыше 11 тыс. боеприпасов различного калибра. Ведомство уточняет, что за это время было зафиксировано 1299 обстрелов территории республики со стороны боевиков ВСУ с использованием тяжелого вооружения.

5 декабря стало известно, что трое мирных жителей скончались, еще 15 пострадали в результате нанесенного ВСУ удара из РСЗО HIMARS по Алчевску в ЛНР. Днем ранее по Алчевску были выпущены четыре ракеты. Корреспондент «Известий» Егор Кильдибеков с места событий сообщил, что под обстрел ВСУ попало здание общежития техникума.

До этого, 1 декабря, в ЛНР сообщили, что с начала обострения ситуации в Донбассе в республике погиб 131 мирный жителей из-за ударов украинских военных. При этом еще 386 человек получили ранения. На прошлой неделе два мирных жителя погибли при обстреле Алчевска (ЛНР) со стороны ВСУ.

24 февраля РФ начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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