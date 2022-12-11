Врач рассказала о причинах и способах лечения бронхиальной астмы

Ежегодно 11 декабря отмечается Всемирный день борьбы с бронхиальной астмой. В связи с этим событием врач-пульмонолог консультативно-диагностического центра РДКБ РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России Марина Терещенко рассказала «Известиям» о причинах возникновения астмы и способах ее лечения.

Как отметила врач, более 300 млн человек в мире страдает бронхиальной астмой, 14% из них — дети. К типичным ее проявлениям относят свистящее дыхание, одышку с затруднением выдоха, стеснение или боль в груди, сухой кашель. У детей, в отличие от взрослых, чаще бывает кашлевой вариант бронхиальной астмы, приступы затруднения дыхания встречаются реже. В целом от этого заболевания страдает от 5 до 10% детского населения, причем 2/3 всех пациентов заболевают в первые три года жизни.

Терещенко рассказал, что предрасполагающими факторами развития астмы являются наличие у ребенка или у близких родственников какого-либо аллергического заболевания, а также условия окружающей среды. Способствуют развитию астмы и частые простудные заболевания, добавила она.

У детей в течение первого года жизни причинными факторами чаще являются лекарственные и пищевые аллергены, в возрасте 1–5 лет — бытовые аллергены. С 3–4 лет возрастает роль чувствительности к пыльце деревьев и трав. Также на развитие астмы влияют аллергии на слюну, шерсть и другие выделения домашних животных, а также на пух, перо птиц и сухой рыбий корм. При этом у детей первых лет жизни чаще всего приступы провоцируют ОРВИ, нередко в сочетании с ларингитом.

Выделяют аллергическую и неаллергическую формы бронхиальной астмы. По словам врача, у детей чаще наблюдается первая форма. Заболевание классифицируют по степени тяжести как легкую (70% всех детей с астмой), средней тяжести (20–25%) и тяжелую (5–8%). При адекватном лечении ребенок ведет нормальный образ жизни, и астме не удастся ограничить регулярные физические нагрузки и обычное школьное обучение.

Среди компонентов лечения астмы у детей врач выделила: обучение ребенка и его семьи, выявление факторов риска и уменьшение их воздействия, длительная базисная противовоспалительная терапия, лечение обострений.

Терещенко подчеркнула, что основу болезни составляет хроническое воспаление бронхов, которое можно сравнить с невидимой подводной частью айсберга, в то время как его надводная часть состоит из симптомов. Длительная противовоспалительная терапия воздействует на невидимую часть, снижает повышенную чувствительность бронхов к раздражителям, аллергенам. Симптоматическая терапия назначается для лечения приступов астмы.

Приступы астмы развиваются, как правило, ночью или под утро. Первая помощь — ввести лекарства, расширяющие бронхи.

Врач объяснила, что для предотвращения частых приступов необходима базисная терапия. По ее словам, ингаляционный путь введения лекарственных препаратов предпочтительнее таблеток или уколов. Использование ингаляторов обеспечивает оптимальный способ доставки препаратов в бронхи, максимальный лечебный эффект при низких дозах, что снижает риск развития побочных эффектов.

Терещенко предупредила, что при недостаточном контроле над болезнью возможно формирование стойкой бронхиальной обструкции.

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