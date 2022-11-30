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Врач назвала способ отличить аллергию на холод от обморожения

Врач Чурюкина: аллергия на холод может проявляться в виде крапивницы, ринита и конъюнктивита
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Фото: РИА Новости/Алексей Романов
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Осенью и зимой зачастую обостряется аллергия на холод. О том, как распознать аллергию на холод и как отличить ее от обморожения, «Известиям» 30 ноября рассказала доцент, начальник отдела аллергических и аутоиммунных заболеваний ФГБОУ ВО РостГМУ, доцент кафедры клинической иммунологии, аллергологии и лабораторной диагностики ФГБОУ КубГМУ, врач аллерголог-иммунолог высшей категории, врач «ИНВИТРО-ЮГ» Элла Чурюкина.

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«Зачастую аллергия на холод проявляется в виде крапивницы, ангионевротического отека или же бронхоспазма. Помимо этого, нередки случаи проявления холодовой аллергии в виде ринита и конъюнктивита с обильными слизистыми выделениями из носа, зудом век и слезотечением.
Также признаком аллергии на холод может быть и проявления дерматита. Кожа, в таком случае, становится сухой, начинает шелушиться и краснеть», — пояснила эксперт.

Наисильнейшим проявлением аллергии на холод, указала она, является холодовая астма, а также анафилактический шок.

По ее словам, аллергия на холод — достаточно редкое явление. В основном от нее страдают женщины, при этом чаще в молодом возрасте, примерно 18–25 лет, преимущественно из холодных регионов. Холодовая аллергия может развиваться на фоне инфекционных заболеваний, таких как вирусный гепатит, ВИЧ, инфекционный мононуклеоз, сифилис, токсоплазмоз, боррелиоз и других, а также вследствие использования некоторых лекарственных препаратов и при снижении иммунитета.

Как пояснила Чурюкина, для минимизации аллергии на холод рекомендуется выбирать одежду из натуральных тканей, таких как хлопок, — такие ткани помогают сохранять тепло и не допустить замерзания тела. Кроме того, не стоит забывать о теплых аксессуарах: шапках, шарфах и перчатках.

«Также, чтобы не замерзнуть, рекомендуется перед выходом на улицу, примерно за полчаса, выпить чашку горячего чая. А вот от холодной воды и других жидкостей рекомендуется воздержаться. Помимо этого, в рацион рекомендуется включить орехи, рыбу и оливковое масло, так как они богаты омега-3 жирными кислотами. Кроме того, в холодное время года рекомендуется отказаться от использования скрабов для тела и мыла на щелочной основе, а также от приема холодных ванн», — посоветовала врач.

Говоря о разнице между аллергией и обморожением, специалист указала, что в первом случае первые признаки могут проявляться уже через несколько минут. Обморожение же происходит при значительно более длительном нахождении в холоде. Кроме того, обморожение можно получить даже при плюсовой температуре при повышенной влажности и сильном ветре.

Диагностировать аллергию на холод можно при помощи дункан-теста или холодовой экспозиционной пробы. На предплечье прикладывают лед через марлю на 3–5 минут. После того как лед убирают, необходимо подождать около 15 минут, при этом руку накрывать нельзя. Если после прохождения 15 минут следа не остается — значит, аллергии на холод нет. Если же появляется сыпь, волдыри или отек — это признак аллергии на холод, добавила Чурюкина.

27 ноября врач общей практики Анастасия Жданова предупредила, что осенью и зимой зачастую повышается аппетит и снижается уровень физической активности, поэтому многие набирают вес. Также в этот период может наблюдаться замедление метаболизма, решить эту проблему поможет прием стимулирующих обмен веществ, таких как аскорбиновая кислота, витамины группы В, витамин D, йод и железо.

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