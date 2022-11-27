Врач назвала способ не набрать вес зимой

Зачастую осенью и зимой повышается аппетит и снижается уровень физической активности, поэтому многие набирают вес. Об этом 27 ноября рассказала «Известиям» врач общей практики, заместитель главного врача по лечебной работе ИНВИТРО Анастасия Жданова.

По ее словам, осенью и зимой вес человека обязательно увеличится на 5%.

«Это физиологический процесс, связанный с накоплением жировой ткани, в основе которого лежит механизм, сложившийся эволюционно и закрепленный на генетическом уровне. Зимой холодно, меняется рацион, меньше света и солнца, организм человека испытывает стресс, что является сигналом и запускает физиологические процессы, которые способствуют прибавке веса», — рассказала Жданова.

Изменения, которые происходят в организме в зимний период, в том числе связаны с сокращением продолжительности светового дня. Поэтому, как отмечает врач, компенсировать данный недостаток можно за счет увеличения яркости света от электрических источников освещения или естественным путем, отправившись на отдых в теплые страны.

Врач пояснила, что замедление процессов метаболизма в холодное время года также связано со снижением температуры окружающей среды. В связи с этим специалист посоветовала одеваться по сезону.

Ускорению обмена веществ также способствует и физическая нагрузка: прогулки на свежем воздухе, занятия в тренажерном зале и зимние виды физической активности. Тренировки можно дополнить контрастным душем или массажем, отметила врач.

«В рацион необходимо включить больше белка: молодое нежирное мясо, рыба, нежирные молочные продукты. Дополнительным источником белка могут стать протеиновые коктейли, которые также позволяют снизить аппетит и калорийность последующего приема пищи примерно на 30%. Также необходимо включить в рацион много овощей, фруктов и зелени. Оптимальным режимом питания будет прием пищи 4–6 раз в день», — рассказала она.

Кроме того, Жданова посоветовала в зимний период наполнить рацион дополнительным количеством калорий, так как при снижении температуры окружающей среды их расход организмом увеличивается. По ее словам, дополнительное количество калорий можно обеспечить специальными белковыми пищевыми добавками.

В случаях, когда речь идет о снижении веса, необходимо отдать предпочтение видам физической активности, при которых происходит сжигание максимального количества калорий за короткий промежуток времени, отметила врач. Выбирать вид физической активности для похудения нужно исходя из состояния здоровья.

Однако, как пояснила Жданова, в ряде случаев снижение веса противопоказано. Худеть не рекомендуется людям с дефицитом массы тела, людям, у которых избыточный вес обусловлен задержкой и избытком жидкости в организме, а также в период обострения хронических заболевания желудочно-кишечного тракта. Кроме того, снижение веса противопоказано, когда его набор является физиологическим — например, женщинам в период беременности и лактации, а также при наличии сопутствующей патологии с тяжелым течением.

«Главная ошибка в снижении веса, и не только в зимний период, — строгая диета или голодание. Такая тактика позволяет быстро добиться желаемого эффекта, но вес при этом снижается не за счет жировой ткани, а снижения мышечной массы и потери жидкости. Эффект от такого похудения длится непродолжительное время. Замедлить темпы снижения веса может также недостаток сна. Спать нужно полноценно (особенно зимой) — 7–8 часов, чтобы обеспечить нормальную работу обмена веществ в организме», — пояснила эксперт.

Также в связи замедлением метаболизма в зимний период возможен прием стимулирующих обмен веществ, таких как аскорбиновая кислота, витамины группы В, витамин D, йод и железо.

21 октября врач-диетолог, нутрициолог Татьяна Мещерякова заявила, что зимой стоит следить за количеством потребляемых калорий, чтобы не набирать лишний вес. По ее словам, предпочтение в выборе блюд лучше отдать горячей пище, запеченным овощам, кашам и сытным супам.