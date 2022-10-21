Диетолог дала советы по избежанию набора лишнего веса в холода

В холодную погоду люди начинают больше есть из-за желания согреться, что может привести к набору лишнего веса. О том, как этого избежать, порталу «Доктор Питер» рассказала врач-диетолог, нутрициолог Татьяна Мещерякова.

По ее словам, в первую очередь, стоит следить за количеством потребляемых калорий. Предпочтение в выборе блюд лучше отдать горячей пище, запеченным овощам, кашам и сытным супам.

В холодную погоду диетолог рекомендовала есть меньше сырых овощей, заменив их термически обработанным.

От таких продуктов, как печенье, пирожные, быстрые завтраки, белый хлеб, сахар и шоколад Мещерякова советует отказаться, поскольку они дают краткосрочное чувство насыщения и голод возвращается очень быстро, дополняет «Газета.Ru».

«Особенно стоит избегать сочетания простых сахаров и жиров — это торты и пирожные с кремами, вафли, кексы», — подчеркнула врач.

Мещерякова также рекомендовала осенью и зимой добавлять в пищу согревающие специи, а в горячие напитки — свежий имбирь. Этот продукт не только согревает, но и понижает чувство тревоги и беспокойства, а также обладает легким спазмолитическим действием.

Ранее, 14 октября, врач-диетолог, нутрициолог Наталья Нефедова 14 октября рассказала, какие ошибки чаще всего совершают люди, желающие сбросить лишний вес. По ее словам, самые распространенные ошибки худеющих — это резкое уменьшение калорийности пищи, игнорирование фруктов и овощей, а также ограничение в рационе зерновых продуктов.

В этот же день врач-диетолог Наталия Гридина рассказала «Известиям» о самых опасных и неэффективных методах похудения. Она предостерегла людей, борющихся с лишним весом, от обертывания пленкой, слишком сильного дефицита калорий, голодания, а также перечислила правила эффективного и безопасного похудения.