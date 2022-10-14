Врач назвала самые опасные и неэффективные методы похудения

Врач-диетолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Наталия Гридина рассказала «Известиям» о самых опасных и неэффективных методах похудения. Так, специалист предостерегла желающих сбросить вес от обертывания пленкой.

«Достаточно часто от своих пациентов я слышу следующее: в жару надо обмотаться пищевой пленкой или целлофановыми пакетами. Желательно еще пойти бегать. По мнению пациентов, так можно вывести лишнюю воду и избавиться от отеков, а также ускорить процесс расщепления жира. Но это совсем не так», — подчеркнула она.

По словам Гридиной, обертывание пленкой, в том числе с использованием разных согревающих средств, никак не влияет на скорость жиросжигания. Более того, тренироваться следует в удобной одежде, которая позволяет выходить лишней влаге из тела.

«А пленка не просто задерживает влагу, но и приводит к впитыванию выделений, из-за чего может возникнуть аллергия. Также такие обертывания приводят к перегреву, что негативно сказывается на работе сердца», — предупредила врач.



Вторым опасным методом похудения Гридина назвала слишком сильный дефицит калорий. Она пояснила, что если организм получает недостаточное количество пищи, он с трудом прощается с жировыми отложениями — от этого процесс похудения может затянуться. Кроме того, после такой диеты, начав потреблять достаточное количество калорий, можно набрать вес в разы больше потерянного.

«Тело переживает стресс и старается запасти как можно больше жира на случай повторения такой голодовки. Более того, во время такого похудения организм сначала сжигает мышечную массу. Поэтому о красивом и подтянутом теле можно забыть. Также излишний дефицит может провоцировать развитие проблем желудочно-кишечного тракта (например, гастрита или язвы)», — указала диетолог.

К числу опасных методов похудения она также отнесла полный отказ от еды, а в некоторых случаях и отказ от воды и других жидкостей.

«Более того, есть люди, которые соблюдают такую диету непрерывно несколько дней подряд. Мне кажется, очевидно, что такая диета не просто малоэффективная, она по-настоящему опасная для здоровья. Поэтому я ни в коем случае не рекомендую худеть таким радикальным образом», — предостерегла Гридина.

Врач перечислила правила эффективного и безопасного похудения. Так, рекомендуется соблюдать адекватный дефицит калорий — в этом помогут различные калькуляторы и формулы расчета суточной нормы калорий для поддержания веса или снижения.

Также важно придерживаться физической активности в течение дня. Необязательно каждый день заниматься несколько часов в зале кардио и силовыми тренировками, достаточно 40–60 минут пеших прогулок в день.

В то же время не менее значимым является сбалансированный рацион. Он должен быть разнообразным, содержать достаточное количество белка (чтобы организм не сжигал слишком много мышечной массы), углеводов и жиров, так как это всё необходимо для нормальной работы тела.

10 октября диетолог Анастасия Тараско предупредила о смертельной опасности кефирной диеты. По ее словам, такой способ похудения по факту является голоданием. Как указала специалист, соблюдая такие диеты, человек обрекает свой организм на стресс на фоне резкого дефицита калорий, а в случае наличия некоторых заболеваний это может привести к смерти.