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Диетолог рассказала о смертельной опасности кефирной диеты

Диетолог Тараско: кефирная диета может привести к смерти
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Фото: Getty Images/Mikhail Dmitriev
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Популярная среди интернет пользователей кефирная диета чревата опасными последствиями вплоть до смерти. Об этом в беседе с 5-tv.ru предупредила диетолог Анастасия Тараско.

По ее словам, подобные диеты по факту являются голоданием.

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«Для начала давайте назовем вещи своими именами. Такого рода диеты, где разрешен один продукт, по сути, являются вовсе не диетой, а голоданием. Потому что это резкое ограничение калоража, да еще и такое однобокое, за счет какого-то одного продукта», — пояснила Тараско.

Как указала специалист, соблюдая такие диеты, человек обрекает свой организм на стресс на фоне резкого дефицита калорий.

«Если вы хотите похудеть с помощью голодания, то да, конечно, килограммы вы сбросите, но за счет мышечной массы, гликогена содержащегося в печени и мышцах. Только в последнюю очередь будут потрачены жиры, и потом все очень быстро возвращается на круги своя», — подчеркнула она.

При этом в случае наличия некоторых заболеваний такое голодание может привести к смерти. Так, наиболее опасны подобные диеты для людей с сахарным диабетом, недугами сердца, почек и печени, а также желчнокаменной или язвенной болезнями.

Перед голоданием следует обязательно проконсультироваться со специалистом, резюмировала Тараско.

В конце сентября диетолог медицинской лаборатории «ЛабКвест», кандидат медицинских наук Дарья Русакова предупредила об опасности слишком быстрого похудения. По ее словам, чересчур интенсивная скорость похудения не позволит организму адаптироваться и негативно скажется на внешнем виде и работе внутренних органов.

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