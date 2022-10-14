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Диетолог перечислила главные ошибки худеющих

Диетолог Нефедова: главной ошибкой худеющих является резкое снижение калорийности пищи
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Фото: Unsplash/i yunmai
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Врач-диетолог, нутрициолог Наталья Нефедова 14 октября рассказала, какие ошибки чаще всего совершают люди, желающие сбросить лишний вес.

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В беседе с радио Sputnik диетолог отметила, что существуют популярные диеты, основанные на ошибочных представлениях о правильном питании. В результате они только замедляют избавление от лишнего веса, вместо того чтобы ускорять этот процесс.

По словам Нефедовой, самые распространенные ошибки худеющих — это резкое уменьшение калорийности пищи, игнорирование фруктов и овощей, а также ограничение в рационе зерновых продуктов.

Диетолог считает, что, если организм получает слишком мало калорий, обмен веществ замедляется. Нефедова пояснила, что такие диеты вынуждают организм переходить «в режим консервации». Поступает сигнал о дефиците калорий, в результате снижаются затраты энергии, поэтому вес встает. Можно есть больше и терять в весе, утверждает врач.

Нефедова объяснила, что в среднем женщина должна потреблять 1800–2000 килокалорий в сутки, а мужчина — 2500–3000 килокалорий. Это норма для людей, которые достаточно много двигаются в течение дня, уточнила диетолог.

«Важно делать упор на овощи и фрукты, а их часто игнорируют. Но любые овощи — это жидкость, клетчатка, витамины и минералы, фитовещества. Можно взять за правило начинать прием пищи с овощей, чтобы не переедать. Например, если у вас на обед кусок рыбы с булгуром, начните с салата», — сказала Нефедова.

Врач порекомендовала дополнять завтрак фруктами или использовать их в качестве перекуса.

Также среди ошибок худеющих Нефедова отметила отказ от зерновых продуктов, в то время как они стоят на втором месте после овощей по значимости для нашего организма

«Урезать их (продукты из зерновых культур. — Ред.) количество не очень хорошо для микробиоты кишечника, потому что в них содержится полезная клетчатка. Плохое состояние микробиоты коррелирует со многими хроническими заболеваниями, например, аутоиммунными, и даже с такими психическими расстройствами, как депрессия», — предупредила Нефедова.

Диетолог добавила, что при нехватке в рационе зерновых продуктов человек может испытывать дефицит глюкозы и злоупотреблять сладостями.

Ранее в этот день врач-диетолог Наталия Гридина рассказала «Известиям» о самых опасных и неэффективных методах похудения. Она предостерегла людей, борющихся с лишним весом, от обертывания пленкой, слишком сильного дефицита калорий, голодания, а также перечислила правила эффективного и безопасного похудения.

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