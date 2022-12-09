Элтон Джон объявил об уходе из Twitter

Британский певец Элтон Джон объявил об отказе от использования Twitter. Об этом он сообщил в соцсети 9 декабря.

«Всю свою жизнь я пытался использовать музыку, чтобы объединять людей. И всё же мне печально наблюдать, как сейчас используется дезинформация для разделения нашего мира. Я решил больше не пользоваться Twitter, учитывая недавние изменения в их политике, которые позволят беспрепятственно распространять дезинформацию», — написал он.

На момент этого объявления у Джона насчитывается 1,1 млн подписчиков. Он был зарегистрирован в Twitter в марте 2010 года.

7 декабря газета Business Insider сообщила, что владелец Twitter Илон Маск расширил штат компании за счет своих знакомых, коллег и родственников. Он устроил двух двоюродных братьев и инженеров из другой своей компании Tesla.

До этого, 1 декабря, Маск сообщил, что социальная сеть приступила к удалению фейковых аккаунтов. При этом 27 ноября предприниматель заявил, что число ежемесячных пользователей Twitter может превысить миллиард человек через 12–18 месяцев.

Ранее, 19 ноября, стало известно, что порядка 1,2 тыс. сотрудников Twitter уволились по собственному желанию за последние дни. Всего за октябрь число штатных сотрудников компании после массовых увольнений сократилось с 7,5 тыс. до 3,7 тыс.

16 ноября газета The Washington Post сообщила об ультиматуме Маска сотрудникам: либо те переходят на новый «хардкорный» режим работы, либо увольняются с трехмесячным выходным пособием. Новые условия работы предполагают долгие часы работы с высокой интенсивностью. И только исключительная работа будет, по заявлению предпринимателя, считаться «проходным баллом».

Маск возглавил Twitter 28 октября. Решение о приобретении компании он объяснил тем, что для будущего цивилизации важно иметь цифровую площадку, на которой «может обсуждаться широкий спектр мнений в здоровой манере». Сделка обошлась предпринимателю в $44 млрд.