Twitter приступил к удалению фейковых аккаунтов

Владелец Twitter, американский предприниматель Илон Маск сообщил, что социальная сеть приступила к удалению фейковых аккаунтов.

«Twitter удаляет много спамовых и мошеннических аккаунтов <...>, поэтому вы можете увидеть, что количество ваших подписчиков сократилось», — написал Маск в Twitter 1 декабря.

Ранее он уже анонсировал, что фейковые аккаунты в соцсети будут заблокированы.

При этом 27 ноября Маск заявил, что число ежемесячных пользователей Twitter может превысить миллиард человек через 12–18 месяцев.

25 ноября предприниматель объявил амнистию для заблокированных аккаунтов в Twitter. Они будут разблокированы при условии, что они не связаны с нарушением закона или рассылкой спама.

Маск возглавил Twitter 28 октября. Решение о приобретении компании он объяснил тем, что для будущего цивилизации важно иметь цифровую площадку, на которой «может обсуждаться широкий спектр мнений в здоровой манере».

Сделка обошлась предпринимателю в $44 млрд.