Маск допустил увеличение числа пользователей Twitter до миллиарда

Число ежемесячных пользователей Twitter может превысить миллиард человек через 12–18 месяцев. Об этом 27 ноября заявил новый владелец соцсети Илон Маск.

«Кажется, я вижу перспективу того, что через 12–18 месяцев число ежемесячных пользователей Twitter превысит миллиард», — написал он в своем аккаунте в Twitter.

Ранее, 25 ноября, Маск пообещал выпустить собственную модель смартфона, если Twitter удалят из App Store и Google Play. Этим заявлением он прокомментировал публикацию одного из пользователей Twitter, который написал, что в случае необходимости для человека, который строит ракеты для полета к Марсу, выпустить простой маленький смартфон не составит большого труда.

За день до этого Маск анонсировал «амнистию» для заблокированных аккаунтов в Twitter. Они будут разблокированы при условии, что они не связаны с нарушением закона или рассылкой спама.

Маск возглавил Twitter 28 октября. Решение о приобретении компании он объяснил тем, что для будущего цивилизации важно иметь цифровую площадку, на которой «может обсуждаться широкий спектр мнений в здоровой манере». Сделка обошлась предпринимателю в $44 млрд.