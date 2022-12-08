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Маск устроил на работу в Twitter своих родственников и приближенных

Business Insider: Маск нанял на работу в Twitter двоюродных братьев и свою «правую руку»
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Фото: Global Look Press/imago-images
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Американский предприниматель Илон Маск расширил штат сотрудников Twitter за счет своих знакомых, коллег и родственников. Об этом в среду, 7 декабря, сообщила газета Business Insider со ссылкой на источники.

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«Два двоюродных брата Маска, Джеймс и Эндрю Маск, похоже, теперь работают в Twitter на полную ставку <...> Десятки инженеров Tesla также остаются в Twitter вместе с сотрудниками The Boring Company и другими людьми из профессионального окружения Маска», — говорится в публикации.

Также в команду Twitter вошли адвокат бизнесмена Алекса Спайро и руководитель семейной инвестиционной фирмы Маска Excession Джаред Бирчалл.

Изначально предполагалась, что найм знакомых станет временной мерой, пока в компании не сформируется постоянный коллектив, однако теперь этот момент вызывает сомнения.

Ранее, 19 ноября, стало известно, что порядка 1,2 тыс. сотрудников Twitter уволились по собственному желанию за последние дни. Всего за октябрь число штатных сотрудников компании после массовых увольнений сократилось с 7,5 до 3,7 тыс.

16 ноября газета The Washington Post сообщила об ультиматуме Маска сотрудникам: либо те переходят на новый «хардкорный» режим работы, либо увольняются с трехмесячным выходным пособием. Новые условия работы предполагают долгие часы работы с высокой интенсивностью. И только исключительная работа будет, по заявлению предпринимателя, считаться «проходным баллом».

Маск возглавил Twitter 28 октября. Решение о приобретении компании он объяснил тем, что для будущего цивилизации важно иметь цифровую площадку, на которой «может обсуждаться широкий спектр мнений в здоровой манере».

Сделка обошлась предпринимателю в $44 млрд.

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