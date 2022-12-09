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Путин допустил, что РФ «возьмет на вооружение» наработки США по обезоруживающему удару

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Фото: ТАСС/Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин допустил, что Россия может подумать о «взятии на вооружение» наработок США по обеспечению своей безопасности, включая тактику нанесения обезоруживающего удара. Об этом глава государства заявил 9 декабря по итогам визита в Бишкек.

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Он напомнил, что у США есть теория превентивного удара.

«Второе: они разрабатывают систему обезоруживающего удара. Что это такое? Это нанесение удара современными высокотехнологичными средствами, который по пунктам управления должен наноситься, лишать противника этих систем управления и так далее», — пояснил российский лидер.

Он напомнил, что имеет в виду в том числе и крылатые ракеты наземного базирования, от которых Москва ранее отказалась.

«Мы от них отказались, порезали их, а американцы поумнее были в тот период времени», — сказал президент.

Россия оставила ракеты воздушного базирования и морского, но теперь располагает и крылатыми ракетами наземного базирования.

«И они более современные и более даже эффективные», — подчеркнул глава государства.

Также у России имеются гиперзвуковые системы, в США их нет, обратил он внимание.

«Если уж и говорить об этом обезоруживающем ударе, то, может быть, подумать о том, чтобы взять на вооружение наработки наших американских партнеров, их идеи обеспечения своей безопасности?» — задался он вопросом.

Путин подчеркнул, об этом говорили вслух в предыдущие годы и никто не стеснялся.

Ранее, 6 декабря, замглавы МИД России Сергей Рябков отметил, что российская сторона не исключает возможности отмены моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе из-за поставок Вашингтоном Киеву более дальнобойного оружия. Он уточнил, что это предупреждение противникам, для того чтобы они не испытывали терпение России на прочность.

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