Минюст внес журналистов Фишмана и Аскерова в реестр иноагентов

Минюст России внес журналиста телеканала «Дождь» (настоящий материал касается деятельности иностранного агента «Дождь») Михаила Фишмана в реестр иноагентов. Это следует из обновленного 9 декабря списка на сайте ведомства.

Кроме того, в реестр включены журналист и игрок «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров, философ Рубен Апресян, общественный деятель Ростислав Мурзагулов и экологическое движение «42».

Также в этот день реестр иностранных агентов было внесено интернет-издание The Bell.

5 декабря Хорошевский суд Москвы признал блогера Максима Каца (настоящий материал касается деятельности физического лица — иностранного агента Максима Каца) виновным в отсутствии маркировки иноагента. Ему назначили штраф 15 тыс. рублей.

1 декабря в России вступил в силу закон, регулирующий деятельность граждан, признанных иностранными агентами. Теперь соответствующий реестр станет единым. Также изменился порядок включения в этот список. Физлицо можно признать иноагентом вне зависимости от его гражданства, а в случае с юридическими лицами теперь не будут учитываться их организационно-правовые формы.

25 ноября стало известно, что в список физлиц-иноагентов включен бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. Тогда же в список внесли адвоката Илью Новикова и еще четырех человек: Федора Телина, Виталия Ковина, Анну Монгайт, Александра Гармажапова.

23 ноября Госдума приняла во втором чтении поправки, которые предусматривают запрет иноагентам проводить митинги, служить в органах МВД и ряд других ограничений. Кроме того, иноагенты лишатся возможности стать членами избирательных комиссий с правом решающего голоса.

Ранее, 2 ноября, депутат Госдумы, певец Денис Майданов предложил запретить артистам, признанным в РФ иностранными агентами, выступать в стране. По его мнению, артист-иноагент должен быть «полностью отключен от российского информационного поля».