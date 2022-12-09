Минюст внес издание The Bell в реестр иностранных агентов

Министерство юстиции РФ внесло интернет-издание The Bell в реестр иностранных агентов. Это следует из обновленного 9 декабря списка на сайте ведомства.

В реестр также включены журналист Ровшан Аскеров, сотрудник телеканала «Дождь» (настоящий материал касается деятельности иностранного агента «Дождь») Михаил Фишман, философ Рубен Апресян, общественный деятель Ростислав Мурзагулов и «Экологическое движение 42».

5 декабря Хорошевский суд Москвы признал блогера Максима Каца (настоящий материал касается деятельности физического лица — иностранного агента Максима Каца) виновным в отсутствии маркировки иноагента. Ему назначили штраф 15 тыс. рублей.

Ранее, 1 декабря, в России вступил в силу закон, регулирующий деятельность граждан, признанных иностранными агентами. Теперь соответствующий реестр станет единым. Также изменился порядок включения в этот список. Физлицо можно признать иноагентом вне зависимости от его гражданства, а в случае с юридическими лицами теперь не будут учитываться их организационно-правовые формы.

23 ноября Госдума приняла во втором чтении поправки, которые предусматривают запрет иноагентам проводить митинги, служить в органах МВД и ряд других ограничений. Кроме того, иноагенты лишатся возможности стать членами избирательных комиссий с правом решающего голоса.