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Блогера Максима Каца оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента

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Фото: Youtube.com
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Хорошевский суд Москвы признал блогера Максима Каца (настоящий материал касается деятельности физического лица — иностранного агента Максима Каца) виновным в отсутствии маркировки иноагента. Ему назначали штраф 15 тыс. рублей, сообщается 5 декабря на официальном портале судов общей юрисдикции столицы.

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Как рассказал глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, основанием для штрафа послужили посты в Telegram-канале и видео в YouTube-канале Каца.

В России 1 декабря вступил в силу закон, регулирующий деятельность граждан, признанных иностранными агентами. Теперь соответствующий реестр станет единым. Также изменился порядок включения в этот список.

Согласно нововведению, физлицо можно признать иноагентом вне зависимости от его гражданства. В случае с юридическими лицами теперь не будут учитываться их организационно-правовые формы. Кроме того, получить статус иноагента могут не только те граждане, которые получали финансирование из-за рубежа, но и в случае оказания иной поддержки или влияния.

23 ноября Госдума приняла во втором чтении поправки, которые предусматривают запрет иноагентам проводить митинги, служить в органах МВД и ряд других ограничений. Кроме того, иноагенты лишатся возможности стать членами избирательных комиссий с правом решающего голоса.

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