Экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана внесли в список иноагентов

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман внесен в список физлиц-иноагентов, следует из реестра Минюста 25 ноября.

Кроме того, в список внесли адвоката Илью Новикова и еще четырех человек: Федора Телина, Виталия Ковина, Анну Монгайт, Александра Гармажапова.

Ранее в Екатеринбурге суд избрал меру пресечения Ройзману в виде запрета определенных действий за дискредитацию Вооруженных сил России. Ему запрещено использовать средства связи, пользоваться интернетом и посещать публичные места, а также общаться со свидетелями.

В ноябре Министерство юстиции России внесло в реестр физлиц-иноагентов журналистку Ирину Шихман, блогера Михаила Светова и рэпера Ивана Алексеева (Noize MC). В список также попали блогеры Руслан Карпук и Вячеслав Мальцев, основатель сетевого сообщества «Диссернет» Андрей Заякин и Олимпиада Усанова.

В июле президент России Владимир Путин подписал закон, регламентирующий деятельность иностранных агентов. Был введен единый реестр иноагентов, а также был установлен порядок включения и исключения лиц из этого перечня.

Как следует из документа, иноагентом может быть признано любое юрлицо, в том числе иностранное, объединение лиц или физлицо, если они получают иностранную поддержку или «находятся под иностранным влиянием» и ведут политическую деятельность, сбор сведений в области военно-технической деятельности России, которые могут использоваться против безопасности страны, а также распространяют информацию или финансируют такую деятельность.