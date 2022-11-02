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Майданов предложил запретить артистам-иноагентам выступать в России
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Майданов предложил запретить артистам-иноагентам выступать в России

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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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Российский певец и музыкант, депутат Государственной думы Денис Майданов предложил запретить артистам, признанным в РФ иностранными агентами, выступать в стране. Об этом он заявил в среду, 2 ноября, на итоговом форуме Общественной палаты России «Сообщество».

Майданов считает, что артист-иноагент должен быть «полностью отключен от российского информационного поля». «То есть у него должно быть удаление со всех платформ его контента, запрет на посещение радиостанций, телеканалов, запрет на упоминание в СМИ», — пояснил депутат.

И другие лица: в реестр иноагентов могут быть включены их родственники
Как попасть в этот список и кому это не грозит

Итоговый форум Общественной палаты России «Сообщество» открылся 2 ноября в Музее Победы в Москве. Его тема в этом году — «Народное единство: суверенитет, созидание и справедливость!».

Ранее, 16 сентября, в реестр физлиц-иноагентов был внесен артист Максим Галкин, который с момента начала российской спецоперации в Донбассе неоднократно публиковал в соцсетях антироссийские высказывания. Как отмечается на сайте Минюста, Галкин имеет источник финансирования на Украине. После этого его супруга российская певица Алла Пугачева разместила в соцсети пост, в котором обратилась к Минюсту с просьбой добавить ее в список иноагентов.

2 сентября в реестр иноагентов был включен музыкант Андрей Макаревич. Помимо него, в список попали Михаил Шац, Иван Жданов, Федор Крашенинников, Катерина Гордеева, Дмитрий Гордон и др. По данным Минюста, все они занимаются политической деятельностью, финансируемой Украиной.

Президент России Владимир Путин 14 июля подписал закон, регламентирующий деятельность иностранных агентов. Был введен единый реестр иноагентов, а также был установлен порядок включения и исключения лиц из этого перечня.

Кроме того, документом определятся, что иноагентом может быть признано любое юрлицо, в том числе иностранное, объединение лиц или физлицо, если они получают иностранную поддержку или «находятся под иностранным влиянием» и ведут политическую деятельность, сбор сведений в области военно-технической деятельности РФ, которые могут использоваться против безопасности России, а также распространяют информацию или финансируют такую деятельность.

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