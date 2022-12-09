Бывший глава Счетной палаты России Алексей Кудрин приступил к работе в «Яндексе». Об этом он рассказал 9 декабря в своем Telegram.

«Первый день на новой работе!» — написал он, приложив фото рабочего бейджика со своей фотографией.

До этого в СМИ публиковались данные о том, что Кудрин в скором времени перейдет на работу в «Яндекс».

Ранее, 5 декабря, Кудрин рассказал, что получил предложение о работе в «Яндексе». Он занял должность советника по корпоративному развитию.

30 ноября Совфед рассмотрел заявление Кудрина и одобрил его отставку с должности главы Счетной палаты. За это решение проголосовал 151 сенатор, один воздержался, против никто не высказался.

Кудрин занял пост председателя Счетной палаты в мае 2018 года. До этого он с 2000 по 2011 год был министром финансов России.