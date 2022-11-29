В поиске — решение: действительно ли Алексей Кудрин уходит в «Яндекс»
29 ноября глава Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин сообщил, что уходит из ведомства и подал соответствующее заявление президенту. Подтвердив одни долгоиграющие слухи, он пока оставил без комментариев другие — о переходе в российское подразделение «Яндекса». Тем не менее источники «Известий», знакомые с ситуацией, утверждают, что именно ради работы в IT-корпорации госдеятель и покидает свой нынешний пост. Правда, некоторые собеседники редакции считают, что совет директоров российского подразделения компании после ее реструктуризации нынешний глава СП может возглавить только через пять месяцев. А до этого, например, выступать в качестве советника и посредника по реорганизации — в том числе, возможно, через Фонд общественных интересов «Яндекса». Ранее СМИ сообщали, что Алексей Кудрин возглавит компанию и получит за свои услуги 5% акций в виде опциона.
Не устал, но уходит
То, о чем так долго писали СМИ со ссылкой на источники, свершилось. В Telegram-канале глава Счетной палаты Алексей Кудрин 29 ноября подтвердил свой уход: «В общей сложности я провел в госсекторе около 25 лет. Сейчас хотел бы сосредоточиться на больших проектах, которые связаны с развитием в широком смысле частных инициатив, но при этом имеют значительный эффект для людей. Поэтому я покидаю пост председателя Счетной палаты, о чем подал соответствующее заявление президенту Российской Федерации в установленном порядке».
Планируется, что 30 ноября решение Алексея Кудрина рассмотрит Совет Федерации. Вряд ли стоит ждать сюрпризов: если судить по высказываниям сенаторов, отставка будет одобрена.
Куда больший интерес представляет информация о том, что свою трудовую деятельность Алексей Кудрин продолжит в «Яндексе». Пока официальных подтверждений этому не последовало. Но два источника «Известий», знакомые с ситуацией, уверяют, что свой пост глава СП покидает для того, чтобы помочь разделению бизнеса компании на международный и российский сегменты.
Алексей Кудрин
Как рассказали собеседники издания, инициатива исходила не от Алексея Кудрина. Его привлекали к обсуждению проблемы, которая возникла в связи с тем, что собственники компании захотели вывести себя из-под санкций и вести международный бизнес.
Сейчас «Яндекс» принадлежит материнской компании Yandex N.V., зарегистрированной в Нидерландах. При этом 8,5% акционерного капитала — у семейного траста Аркадия Воложа, 3,2% — у других сотрудников компании, остальные находятся в свободном обращении. По голосующим акциям расклад несколько иной: траст Воложа контролирует 45,1%. Также в 2020 году был зарегистрирован Фонд общественных интересов «Яндекса», куда «Сбер» передал так называемую золотую акцию компании, которая существенно влияет на процессы управления.
На прошлой неделе компания подтвердила информацию о реструктуризации за счет разделения. В частности, рассматривается сценарий, что будут созданы международные подразделения для нескольких сервисов, в том числе беспилотных и облачных технологий, платформы по разметке данных и образовательных площадок. При этом Yandex N.V. выйдет из состава акционеров всех других бизнесов «Яндекса» — поиска, сегментов рекламы, электронной коммерции, логистики, доставки еды, развлекательных сервисов, такси и прочих. Частично управление планируют передать менеджменту.
Фактически можно говорить о том, что в зарубежное плавание перейдут венчурные направления, у которых есть перспективы, но сейчас недоходные, а в российской части останутся зарабатывающие сервисы.
Разделять и возглавлять
По информации, которая сейчас фигурирует в СМИ, Алексей Кудрин возглавит российское подразделение «Яндекса» и получит опцион на 5% акций компании. Но не уточняется какой. Притом, что 95% дохода корпорация получает внутри страны, ценные бумаги обращаются на американской бирже NASDAQ. По словам собеседников «Известий», сейчас стоит задача вывести на Мосбиржу акции именно российской части «Яндекса».
Правда, информацию о 5% акций в виде вознаграждения собеседники «Известий» назвали «чушью», ведь речь идет о миллиардах рублей. Некоторые источники и вовсе считают, что на пост главы совета директоров отделившегося российского «Яндекса» Алексей Кудрин придет только через пять месяцев, при этом оплата его услуг будет соответствовать существующей практике. Как правило, она состоит из фиксированной части и переменной в зависимости от финансовых успехов. По словам собеседников, до этого момента он, вероятно, сможет участвовать в процессах реорганизации, например, через Фонд общественных интересов «Яндекса». Однако, уточнили источники редакции, всё может и измениться.
В пресс-службе «Яндекса» отказались комментировать возможный переход Алексея Кудрина в компанию.
Не исключено, что он будет, по крайней мере какое-то время, не напрямую управлять компанией, а через некий фонд, предположил и экономист, директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев. Кроме того, при такой модели бывший глава Счетной палаты сможет отстаивать как государственные интересы, так и инициативы частного предпринимательства, подчеркнул экономист.
— В какой-то степени структура управления через фонд гарантирует, что голос бизнеса будет учитываться. При этом Алексей Кудрин — грамотный руководитель, поэтому, безусловно, будут приняты во внимание и те и другие интересы, — резюмировал Игорь Николаев.
Политика или экономика?
И все-таки вопрос, почему в поддержку российского бизнеса «Яндекса» могут привлечь человека, который почти четверть века отработал на высоких государственных постах, остается открытым. Некоторые эксперты, опрошенные «Известиями», предположили, что такое решение приведет к преобразованию компании в прогосударственную структуру. Такого мнения придерживается, например, гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.
Однако источники «Известий» отметили, что ни о каком «огосударствлении» «Яндекса» речи не идет.
— Опыт работы в госструктурах в сочетании со взглядами «рыночника» — отличная возможность выступать посредником при реструктуризации компании, поскольку Кудрин имеет вес и репутацию и здесь, и там. А главное, что, как и в случае ухода других компаний из нашей страны, сейчас важно сохранить устоявшийся бизнес и занятость. Ведь речь идет о почти 20 тыс. сотрудников компании, — сказал один из собеседников.
Как считает директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович, сейчас перспективы компании не такие радужные, как несколько лет назад.
— Алексей Кудрин может и не знать всех тонкостей работы в высокотехнологичной компании, но у него есть богатый управленческий опыт и будет команда специалистов. Тем более он очень компетентен с точки зрения принятия решений, и особенно финансовых, а сейчас одна из главных задач «Яндекса» — это выход на фондовый рынок страны, — заметил экономист, добавив, что при Кудрине СП занималась не только аудитом, но и давала рекомендации по поводу финансирования проектов, много занималась цифровизацией.
Кто на смену
Пока неясно, кто заменит Алексея Кудрина в СП. Недавно прошла информация, что это может быть первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков. Но пока это ни в СП, ни в парламенте не подтверждают, но и не опровергают. Комментарии однотипные, что решение будет за президентом.
Как полагает глава Политической экспертной группы Константин Калачев, именно Александр Жуков может с большой долей вероятности сменить Алексея Кудрина.
— На это указывают его опыт на предыдущих должностях работы, а также во многом схожесть их либерально-патриотических взглядов. У них обоих очень хорошая репутация, по экономическим взглядам они являются союзниками, оба понятны и ЦБ, и силовикам, — отметил эксперт.
Политолог Илья Гращенков в разговоре с «Известиями» отметил, что помимо Александра Жукова вторым претендентом на пост главы СП называли главу бюджетного комитета Госдумы Андрея Макарова. По мнению эксперта, эта фигура более логичная, так как у него больше понимания, как устроен бюджет, чем у Александра Жукова.
Авторы — Анна Каледина, Наталья Башлыкова, Милана Гаджиева, Иван Черноусов, Вера Кузьмина