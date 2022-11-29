В поиске — решение: действительно ли Алексей Кудрин уходит в «Яндекс»

29 ноября глава Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин сообщил, что уходит из ведомства и подал соответствующее заявление президенту . Подтвердив одни долгоиграющие слухи, он пока оставил без комментариев другие — о переходе в российское подразделение «Яндекса». Тем не менее источники «Известий», знакомые с ситуацией, утверждают, что именно ради работы в IT-корпорации госдеятель и покидает свой нынешний пост. Правда, некоторые собеседники редакции считают, что совет директоров российского подразделения компании после ее реструктуризации нынешний глава СП может возглавить только через пять месяцев. А до этого, например, выступать в качестве советника и посредника по реорганизации — в том числе, возможно, через Фонд общественных интересов «Яндекса». Ранее СМИ сообщали, что Алексей Кудрин возглавит компанию и получит за свои услуги 5% акций в виде опциона.

Не устал, но уходит

То, о чем так долго писали СМИ со ссылкой на источники, свершилось. В Telegram-канале глава Счетной палаты Алексей Кудрин 29 ноября подтвердил свой уход : «В общей сложности я провел в госсекторе около 25 лет. Сейчас хотел бы сосредоточиться на больших проектах, которые связаны с развитием в широком смысле частных инициатив, но при этом имеют значительный эффект для людей . Поэтому я покидаю пост председателя Счетной палаты, о чем подал соответствующее заявление президенту Российской Федерации в установленном порядке».

Планируется, что 30 ноября решение Алексея Кудрина рассмотрит Совет Федерации. Вряд ли стоит ждать сюрпризов: если судить по высказываниям сенаторов, отставка будет одобрена.

Куда больший интерес представляет информация о том, что свою трудовую деятельность Алексей Кудрин продолжит в «Яндексе» . Пока официальных подтверждений этому не последовало . Но два источника «Известий», знакомые с ситуацией, уверяют, что свой пост глава СП покидает для того, чтобы помочь разделению бизнеса компании на международный и российский сегменты.

В поиске — решение Алексей Кудрин Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Как рассказали собеседники издания, инициатива исходила не от Алексея Кудрина. Его привлекали к обсуждению проблемы, которая возникла в связи с тем, что собственники компании захотели вывести себя из-под санкций и вести международный бизнес .

Сейчас «Яндекс» принадлежит материнской компании Yandex N.V., зарегистрированной в Нидерландах. При этом 8,5% акционерного капитала — у семейного траста Аркадия Воложа, 3,2% — у других сотрудников компании , остальные находятся в свободном обращении. По голосующим акциям расклад несколько иной: траст Воложа контролирует 45,1% . Также в 2020 году был зарегистрирован Фонд общественных интересов «Яндекса», куда «Сбер» передал так называемую золотую акцию компании, которая существенно влияет на процессы управления.

На прошлой неделе компания подтвердила информацию о реструктуризации за счет разделения. В частности, рассматривается сценарий, что будут созданы международные подразделения для нескольких сервисов, в том числе беспилотных и облачных технологий, платформы по разметке данных и образовательных площадок . При этом Yandex N.V. выйдет из состава акционеров всех других бизнесов «Яндекса» — поиска, сегментов рекламы, электронной коммерции, логистики, доставки еды, развлекательных сервисов, такси и прочих. Частично управление планируют передать менеджменту.

Фактически можно говорить о том, что в зарубежное плавание перейдут венчурные направления, у которых есть перспективы, но сейчас недоходные, а в российской части останутся зарабатывающие сервисы.

Разделять и возглавлять

По информации, которая сейчас фигурирует в СМИ, Алексей Кудрин возглавит российское подразделение «Яндекса» и получит опцион на 5% акций компании . Но не уточняется какой. Притом, что 95% дохода корпорация получает внутри страны, ценные бумаги обращаются на американской бирже NASDAQ. По словам собеседников «Известий», сейчас стоит задача вывести на Мосбиржу акции именно российской части «Яндекса».

Правда, информацию о 5% акций в виде вознаграждения собеседники «Известий» назвали «чушью», ведь речь идет о миллиардах рублей . Некоторые источники и вовсе считают, что на пост главы совета директоров отделившегося российского «Яндекса» Алексей Кудрин придет только через пять месяцев, при этом оплата его услуг будет соответствовать существующей практике . Как правило, она состоит из фиксированной части и переменной в зависимости от финансовых успехов. По словам собеседников, до этого момента он, вероятно, сможет участвовать в процессах реорганизации, например, через Фонд общественных интересов «Яндекса» . Однако, уточнили источники редакции, всё может и измениться.

В пресс-службе «Яндекса» отказались комментировать возможный переход Алексея Кудрина в компанию.

Не исключено, что он будет, по крайней мере какое-то время, не напрямую управлять компанией, а через некий фонд, предположил и экономист, директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев. Кроме того, при такой модели бывший глава Счетной палаты сможет отстаивать как государственные интересы, так и инициативы частного предпринимательства, подчеркнул экономист.

— В какой-то степени структура управления через фонд гарантирует, что голос бизнеса будет учитываться. При этом Алексей Кудрин — грамотный руководитель, поэтому, безусловно, будут приняты во внимание и те и другие интересы, — резюмировал Игорь Николаев.

Политика или экономика?

И все-таки вопрос, почему в поддержку российского бизнеса «Яндекса» могут привлечь человека, который почти четверть века отработал на высоких государственных постах, остается открытым. Некоторые эксперты, опрошенные «Известиями», предположили, что такое решение приведет к преобразованию компании в прогосударственную структуру . Такого мнения придерживается, например, гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.

Однако источники «Известий» отметили, что ни о каком «огосударствлении» «Яндекса» речи не идет.

— Опыт работы в госструктурах в сочетании со взглядами «рыночника» — отличная возможность выступать посредником при реструктуризации компании, поскольку Кудрин имеет вес и репутацию и здесь, и там . А главное, что, как и в случае ухода других компаний из нашей страны, сейчас важно сохранить устоявшийся бизнес и занятость. Ведь речь идет о почти 20 тыс. сотрудников компании, — сказал один из собеседников.

Как считает директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович, сейчас перспективы компании не такие радужные, как несколько лет назад.

— Алексей Кудрин может и не знать всех тонкостей работы в высокотехнологичной компании, но у него есть богатый управленческий опыт и будет команда специалистов. Тем более он очень компетентен с точки зрения принятия решений, и особенно финансовых, а сейчас одна из главных задач «Яндекса» — это выход на фондовый рынок страны, — заметил экономист, добавив, что при Кудрине СП занималась не только аудитом, но и давала рекомендации по поводу финансирования проектов, много занималась цифровизацией .

Кто на смену

Пока неясно, кто заменит Алексея Кудрина в СП . Недавно прошла информация, что это может быть первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков . Но пока это ни в СП, ни в парламенте не подтверждают, но и не опровергают. Комментарии однотипные, что решение будет за президентом.

Как полагает глава Политической экспертной группы Константин Калачев, именно Александр Жуков может с большой долей вероятности сменить Алексея Кудрина.

— На это указывают его опыт на предыдущих должностях работы, а также во многом схожесть их либерально-патриотических взглядов. У них обоих очень хорошая репутация, по экономическим взглядам они являются союзниками, оба понятны и ЦБ, и силовикам, — отметил эксперт.

Политолог Илья Гращенков в разговоре с «Известиями» отметил, что помимо Александра Жукова вторым претендентом на пост главы СП называли главу бюджетного комитета Госдумы Андрея Макарова . По мнению эксперта, эта фигура более логичная, так как у него больше понимания, как устроен бюджет, чем у Александра Жукова.

Авторы — Анна Каледина, Наталья Башлыкова, Милана Гаджиева, Иван Черноусов, Вера Кузьмина