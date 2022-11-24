Траты стараться: на IV квартал придется треть расходов бюджета

Треть расходов федерального бюджета придется на IV квартал , рассказали «Известиям» в Счетной палате. Там констатировали: с 2015 по 2021 год объем трат госказны, отложенных на последний момент, рос . В этом году тенденция поменялась, но совсем несущественно. В Минфине объяснили, что активнее всего бюджет расходуется в декабре — в этом месяце оплачиваются заказы по госконтрактам . Эксперты в тратах накануне Нового года видят серьезную проблему , поскольку создаются риски того, что бюджет не будет исполнен. Сезонность расходов и квартального дефицита казны уже учтена в прогнозе инфляции , сообщили в Центробанке.

Перенос на потом

Траты из федерального бюджета в IV квартале 2022 года составят 9,3 трлн рублей, или 32,1% от их общего объема , рассказали «Известиям» в пресс-службе Счетной палаты. При этом в I квартале уровень исполнения расходов составил 5,8 трлн рублей, во II — 6,7 трлн, в III — 7,1 трлн.

Как показывают цифры, распределение бюджетных расходов в течение года неравномерное . На это влияет ряд факторов, в том числе длительность подготовки и проведения конкурсных процедур , разработки проектно-сметной документации и получения положительных заключений государственной экспертизы, отметили в Счетной палате. Позднее заключение контрактов на выполнение работ , их завершение и оплата в IV квартале также обеспечивают рост затрат в конце года. Кроме того, в последние месяцы принимаются нормативные правовые акты, которые регулируют правила предоставления бюджетных денег, заключаются соглашения о субсидиях юрлицам и межбюджетных трансфертах регионам . Еще одной причиной увеличения объема расходов в октябре–декабре Счетная палата называет невыполнение графиков работ подрядными организациями .

Давайте перед праздниками Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

В целом за последние годы доля расходов в IV квартале по отношению к их общему объему увеличилась с 30,4% до 34,2% , последний показатель был зафиксирован в 2021-м, подчеркнули в Счетной палате. Эта тенденция связана с ростом размера бюджетных трат , пояснили там. По данным контрольного органа, в период с 2015 по 2021 год общий объем исполнения расходов стал больше на 9,1 трлн рублей, или в 1,6 раза, в том числе за IV квартал — на 3,7 трлн, или в 1,8 раза .

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин неоднократно критиковал неравномерное использование средств в течение года. «Мы должны констатировать низкую дисциплину исполнения федерального бюджета. Нужно очень серьезно и глубоко разбираться в причинах», — заявлял он ранее.

Ежегодно самый высокий уровень исполнения расходов федерального бюджета традиционно приходится на IV квартал , а именно на декабрь, подтвердили «Известиям» в пресс-службе Минфина. Это связано в основном с расплатой по государственным контрактам , расчеты по которым должны быть завершены в декабре, а также с перечислением зарплаты, денежного содержания и пенсий, в том числе за январь следующего года, добавили в ведомстве. Свою роль играют межбюджетные трансферты: расходы по ним осуществляются в соответствии с законодательством в конце года , подчеркнули в министерстве.

Давайте перед праздниками Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

У экономической активности есть сезонность, IV квартал чуть более нагруженный , объяснил директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов. Большую роль в этом играют циклы сдачи и приемки, а также планирования, которые привязаны к календарному году. По словам эксперта, из-за этого на последний квартал, например, приходится около трети физических объемов строительства и суммарно до 40% инвестиций в основной капитал . Кроме того, половина платежей по разделу «Национальная экономика» из проекта бюджета производится в последние месяцы, заметил Дмитрий Куликов.

Главное — успеть

Неравномерность исполнения расходов — это проблема для бюджета , считает Дмитрий Куликов. Перенос денег и задач через границу календарного года — непросто при регулярном планировании, пусть и на трехлетний срок , отметил он. По словам эксперта, чем ближе деятельность концентрируется к концу года, тем больше риск, что бюджет не будет исполнен до 31 декабря .

Это также создает неудобства в планировании для регионов , подчеркнул директор Центра исследований региональных реформ РАНХиГС Александр Дерюгин. Дело в том, что поступления доходов происходят с одной периодичностью, исполнение расходов — с другой , указал он. Поэтому субъектам РФ приходится весь год копить деньги, чтобы хватило на декабрь , объяснил эксперт.

Кроме того, неравномерное распределение — это проблема для денежных властей , добавил Александр Дерюгин. Традиционно в начале года происходит всплеск инфляции, и это далеко не всегда связано с потребительской активностью в новогодние праздники. Когда в декабре в экономику резко вбрасываются деньги, то их значительная часть тут же оказывается в обороте и действует на рост цен , объяснил он. Впоследствии ЦБ приходится бороться с прыжками инфляции, резюмировал эксперт.

Давайте перед праздниками Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Сама по себе сезонность расходов и квартального дефицита бюджета уже учтена в прогнозе инфляции , сообщили «Известиям» в ЦБ. На ее прогнозную траекторию могут повлиять дополнительные расходы и связанный с ними структурный дефицит бюджета сверх заявленных планов правительства, отметили в пресс-службе регулятора.