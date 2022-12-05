Кудрин принял предложение «Яндекса» стать советником по корпоративному развитию

Экс-глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин 5 декабря подтвердил, что получил предложение о работе в «Яндексе». Там он намерен занять должность советника по корпоративному развитию.

«Вместе с менеджментом буду разрабатывать корпоративную структуру нового холдинга, которая обеспечит долгосрочное и устойчивое развитие компании на всех рынках, включая международные», — написал Кудрин в Telegram.

Кудрин видит своей задачей помочь сохранить управленческую и технологическую культуру компании. Также он будет помогать «Яндексу» сохранять независимость и оставаться «лучшей в России ИТ-компанией, где стремятся работать самые талантливые люди».

30 ноября Совфед рассмотрел заявление Кудрина и одобрил его отставку с должности главы Счетной палаты. За это решение проголосовал 151 сенатор, один воздержался, против никто не высказался.

До этого в СМИ публиковались данные о том, что Кудрин в скором времени перейдет на работу в «Яндекс». Сам он от комментариев воздерживался.

Кудрин занял пост председателя Счетной палаты в мае 2018 года. До этого он с 2000 по 2011 год был министром финансов России.