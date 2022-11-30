Кудрин ответил на вопрос о планах после ухода из Счетной палаты

Алексей Кудрин в среду, 30 ноября, заявил, что пока не выбрал должность, которую займет после ухода с поста главы Счетной палаты (СП) России.

«Я еще не выбрал должность», — сказал он журналистам.

Ранее в этот же день Совет Федерации одобрил отставку Кудрина с поста главы СП. За это решение проголосовал 151 сенатор, один воздержался, против никто не высказался.

29 ноября Кудрин сообщил, что подал заявление об отставке с поста руководителя СП и хотел бы «сосредоточиться на больших проектах».

На прошлой неделе СМИ писали, что Кудрин в скором времени перейдет на работу в «Яндекс».

Кудрин занял должность председателя Счетной палаты в мае 2018 года. До этого он с 2000 по 2011 год был министром финансов России.