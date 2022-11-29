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Кудрин сообщил об уходе с поста главы Счетной палаты

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Алексей Кудрин сообщил 29 ноября, что подал заявление об уходе с поста главы Счетной палаты.

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Он отметил, что, проведя в госсекторе в общей сложности 25 лет, на сегодняшний день он хотел бы «сосредоточиться на больших проектах».

«Сейчас хотел бы сосредоточиться на больших проектах, которые связаны с развитием в широком смысле частных инициатив, но при этом имеют значительный эффект для людей. Поэтому я покидаю пост председателя Счетной палаты, о чем подал соответствующее заявление», — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее во вторник стало известно, что в Совет Федерации поступило представление президента РФ Владимира Путина об освобождении Кудрина с поста главы Счетной палаты. Как сообщил «РИА Новости» источник в верхней палате, Совфед рассмотрит этот вопрос на заседании 30 ноября.

25 ноября СМИ писали, что Кудрин в скором времени перейдет на работу в «Яндекс». По информации источников, «процедура перехода будет проведена по закону, в интересах и государства, и компании».

Также сообщалось, что его место может занять первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков. Однако его помощник эту информацию не подтвердил. Он указал, что «пока информации такой нет».

Кудрин занял должность председателя Счетной палаты в мае 2018 года. До этого он с 2000 по 2011 год являлся министром финансов России.

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