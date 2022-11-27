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Общество
Помощник Жукова не подтвердила информацию о переходе вице-спикера в Счетную палату
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Помощник Жукова не подтвердила информацию о переходе вице-спикера в Счетную палату

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Информации о том, что первый вице-спикер Государственной думы Александр Жуков якобы переходит на работу в Счетную палату, пока нет. Об этом сообщила 27 ноября помощник парламентария.

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«Информации об этом нет, ничего не известно про переход», — цитирует помощника «РИА Новости».

Ранее в воскресенье РБК со ссылкой на источники сообщила, что Жуков может занять пост главы Счетной палаты вместо Алексея Кудрина. Жукова назвали хорошей кандидатурой на данную позицию, так как он является профессионалом и не коррумпирован.

До этого, 25 ноября, стало известно, что глава Счетной палаты Алексей Кудрин в скором времени может перейти на работу в «Яндекс». Как отметил источник ТАСС, процедура будет проведена по закону и в интересах и государства, и компании.

По его данным, решение фактически уже принято, а формализовано оно может быть 30 ноября или 14 декабря на пленарных заседаниях Совфеда.

Кудрин занимает должность председателя Счетной палаты с 22 мая 2018 года. До этого он с 2000 по 2011 год являлся министром финансов России.

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