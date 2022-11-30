Совфед одобрил отставку Кудрина с поста главы Счетной палаты

Совет федерации на заседании в среду, 30 ноября, одобрил отставку Алексея Кудрина с поста главы Счетной палаты России.

Сенаторы одобрили такое решение в режиме тайного голосования. За это решение проголосовал 151 сенатор, один воздержался, а против никто не высказался.

Кудрин сообщил, что подал заявление об уходе со своего поста 29 ноября. Он отметил, что, проведя в госсекторе в общей сложности 25 лет, на сегодняшний день он хотел бы «сосредоточиться на больших проектах».

В тот же день, стало известно, что в Совет Федерации поступило представление президента РФ Владимира Путина об освобождении Кудрина с поста главы Счетной палаты.

25 ноября СМИ писали, что Кудрин в скором времени перейдет на работу в «Яндекс». По информации источников, «процедура перехода будет проведена по закону, в интересах и государства, и компании».

Также сообщалось, что его место может занять первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков. Однако его помощник эту информацию не подтвердил. Он указал, что «пока информации такой нет».

Кудрин занял должность председателя Счетной палаты в мае 2018 года. До этого он с 2000 по 2011 год являлся министром финансов России.