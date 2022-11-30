Реклама
Прямой эфир
Мир
Зеленский заявил о необходимости более $1 трлн для восстановления Украины
Мир
В Южной Корее заявили о вхождении самолетов РФ и КНР в зону ПВО
Мир
На пляжах в Перу обнаружили тысячи умерших из-за птичьего гриппа пеликанов
Происшествия
В Лефортовском тоннеле затруднено движение из-за массового ДТП
Мир
Жителей Кривого Рога предупредили о возможных аварийных отключениях света
Мир
Колумбийский футболист Баланта умер в возрасте 22 лет
Политика
Совфед потребует от Киева прекратить любые атаки на Запорожскую АЭС
Мир
США намерены добиться укрепления позиций Украины перед переговорами с РФ
Мир
Глава МИД Швеции не смог подтвердить вступление в НАТО в 2023 году
Общество
Пожар на резервуарах с дизельным топливом в Брянской области локализован
Мир
Власти Польши намерены обязать украинских беженцев платить за жилье
Спорт
Фраппар станет первой женщиной-арбитром матча чемпионата мира по футболу
Сюжет:

Совфед одобрил отставку Кудрина с поста главы Счетной палаты

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Совет федерации на заседании в среду, 30 ноября, одобрил отставку Алексея Кудрина с поста главы Счетной палаты России.

«Рост ВВП вряд ли будет 3%, хотя близко к этому»
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин — о борьбе с бедностью, ответственности чиновников за невыполнение госпрограмм и дополнительном триллионе для бюджета

Сенаторы одобрили такое решение в режиме тайного голосования. За это решение проголосовал 151 сенатор, один воздержался, а против никто не высказался.

Кудрин сообщил, что подал заявление об уходе со своего поста 29 ноября. Он отметил, что, проведя в госсекторе в общей сложности 25 лет, на сегодняшний день он хотел бы «сосредоточиться на больших проектах».

В тот же день, стало известно, что в Совет Федерации поступило представление президента РФ Владимира Путина об освобождении Кудрина с поста главы Счетной палаты.

25 ноября СМИ писали, что Кудрин в скором времени перейдет на работу в «Яндекс». По информации источников, «процедура перехода будет проведена по закону, в интересах и государства, и компании».

Также сообщалось, что его место может занять первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков. Однако его помощник эту информацию не подтвердил. Он указал, что «пока информации такой нет».

Кудрин занял должность председателя Счетной палаты в мае 2018 года. До этого он с 2000 по 2011 год являлся министром финансов России.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022