Реклама
Прямой эфир
Мир
Жители Одессы перекрыли улицу в знак протеста из-за отсутствия света
Общество
Самолет с Виктором Бутом приземлился во Внуково
Мир
Европа задумала охватить санкциями против России ноутбуки и камеры
Мир
В США одобрили оборонный бюджет в размере порядка $850 млрд на 2023 год
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
Мир
Foreign Policy указал на потерю США ключевого союзника в борьбе с РФ
Мир
В Литве назвали ненормальным желание 70% школьников изучать русский язык
Мир
Норвегия поддержала решение ЕС по потолку цен на российскую нефть
Происшествия
Три человека погибли в результате пожара в Чувашии
Мир
Посол РФ заявил о мощнейшем давлении на Виктора Бута в США
Происшествия
Грузовик врезался в машину на 98-м км МКАД
Мир
СМИ узнали об изъятии оружия у планировавших госпереворот в ФРГ

Шольц заявил о защищенности ФРГ после предотвращения госпереворота

Шольц назвал ФРГ защищенным государством после операции по делу о попытках госпереворота
0
Фото: REUTERS/Christian Mang
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Одна из крупнейших в истории Германии операций спецслужб ФРГ по предотвращению планировавшегося госпереворота показала защищенность страны перед лицом нарушений закона такого рода. Такое заявление в четверг, 8 декабря, сделал канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Нашли кого искать: кто такие QAnon и в чем их обвиняют в Германии
Как виртуальная идеология завоевала реальный мир и чуть не свергла немецкое правительство

«Самое важное заключается в том, что мы знаем, что у нас защищенное государство, защищенная демократия, которая может предотвратить такие нарушения закона и подобное планирование, и все ресурсы, чтобы предотвратить это», ― сказал он.

Ранее в этот день в МИД России заявили, что предотвращение госпереворота в Германии является ее исключительно внутренним делом.

Также 8 декабря стало известно о планах полиции ФРГ провести еще череду арестов в ближайшие дни по делу о госперевороте. Глава федерального ведомства по уголовным делам Германии Хольгер Мюнх заявил, что по делу уже проходят 54 подозреваемых, но, по его словам, эта цифра может еще увеличиться.

Кроме того, журнал Der Spiegel в четверг сообщил, что правоохранительные органы Германии в ходе рейдов и обысков изъяли у группировки, готовившей государственный переворот в стране, многочисленные образцы оружия и амуниции.

7 декабря полиция Германии провела одну из крупнейших для страны операций против предполагаемых правых экстремистов, которые планировали штурм бундестага с целью государственного переворота. Уточнялось, что 3 тыс. полицейских с раннего утра обыскали более 130 домов и квартир по всей стране.

В причастности к подготовке к госперевороту подозревают 52 человека. 25 человек, которые, как утверждается, были членами террористической организации правого толка либо поддерживали ее, уже арестованы.

Отмечалось, что среди задержанных есть гражданка РФ Виталия Б. Представитель посольства РФ в Берлине подчеркнул, что дипмиссия не получала уведомлений о задержании россиянки.

По данным агентства Reuters, участники госпереворота рассчитывали передать власть принцу Генриху XIII, члену немецкого аристократического рода Рейсс, правившего небольшим государством в Восточной Германии до 1918 года. Прадед 71-летнего Генриха XIII был последним правителем княжества.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022