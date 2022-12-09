Шольц заявил о защищенности ФРГ после предотвращения госпереворота

Одна из крупнейших в истории Германии операций спецслужб ФРГ по предотвращению планировавшегося госпереворота показала защищенность страны перед лицом нарушений закона такого рода. Такое заявление в четверг, 8 декабря, сделал канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«Самое важное заключается в том, что мы знаем, что у нас защищенное государство, защищенная демократия, которая может предотвратить такие нарушения закона и подобное планирование, и все ресурсы, чтобы предотвратить это», ― сказал он.

Ранее в этот день в МИД России заявили, что предотвращение госпереворота в Германии является ее исключительно внутренним делом.

Также 8 декабря стало известно о планах полиции ФРГ провести еще череду арестов в ближайшие дни по делу о госперевороте. Глава федерального ведомства по уголовным делам Германии Хольгер Мюнх заявил, что по делу уже проходят 54 подозреваемых, но, по его словам, эта цифра может еще увеличиться.

Кроме того, журнал Der Spiegel в четверг сообщил, что правоохранительные органы Германии в ходе рейдов и обысков изъяли у группировки, готовившей государственный переворот в стране, многочисленные образцы оружия и амуниции.

7 декабря полиция Германии провела одну из крупнейших для страны операций против предполагаемых правых экстремистов, которые планировали штурм бундестага с целью государственного переворота. Уточнялось, что 3 тыс. полицейских с раннего утра обыскали более 130 домов и квартир по всей стране.

В причастности к подготовке к госперевороту подозревают 52 человека. 25 человек, которые, как утверждается, были членами террористической организации правого толка либо поддерживали ее, уже арестованы.

Отмечалось, что среди задержанных есть гражданка РФ Виталия Б. Представитель посольства РФ в Берлине подчеркнул, что дипмиссия не получала уведомлений о задержании россиянки.

По данным агентства Reuters, участники госпереворота рассчитывали передать власть принцу Генриху XIII, члену немецкого аристократического рода Рейсс, правившего небольшим государством в Восточной Германии до 1918 года. Прадед 71-летнего Генриха XIII был последним правителем княжества.