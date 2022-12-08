Участники госпереворота в ФРГ рассчитывали передать власть Генриху XIII
Планировавшие устроить госпереворот в Германии рассчитывали передать власть принцу Генриху XIII, члену немецкого аристократического рода Рейсс. Об этом 7 декабря сообщило агентство Reuters.
По его информации, немецкая прокуратура заявила о якобы существующих связях Генриха XIII с РФ. Источник агентства в МВД ФРГ сообщил, что спецслужбы страны изучают любые возможные контакты заговорщиков с Россией.
Представители аристократического дома Рейсс в свою очередь осудили причастность Генриха XIII к попытке госпереворота и назвали его «сбитым с толку человеком, попавшим под влияние теории заговора».
В материале утверждается, что заговорщики отрицают легитимность государственности ФРГ, придерживаются монархических и неонацистских взглядов.
Ройссы правили небольшим государством в Восточной Германии, на территории современной Тюрингии до 1918 года, прадед 71-летнего Генриха XIII был последним правителем княжества, отмечает «Газета.Ru».
Накануне стало известно, что полиция Германии провела одну из крупнейших для страны операций против предполагаемых правых экстремистов, которые планировали штурм бундестага с целью государственного переворота. Уточнялось, что 3 тыс. полицейских с раннего утра обыскали более 130 домов и квартир по всей стране.
В причастности к подготовке к госперевороту подозревают 52 человека. 25 человек, которые, как утверждается, были членами террористической организации правого толка, либо поддерживали ее, уже арестованы.
Отмечалось, что среди задержанных есть гражданка РФ Виталия Б. Представитель посольства РФ в Берлине подчеркнул, что дипмиссия не получала уведомлений о задержании россиянки.
Как добавил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, это внутренняя проблема ФРГ, Берлин сам констатирует, что ни о каком вмешательстве России речи идти не может.
Депутат бундестага и представитель фракции «Альтернатива для Германии» Евгений Шмидт в беседе с «Известиями» выразил мнение, что ситуация с планируемым госпереворотом в Германии придумана для того, чтобы отвлечь население от насущных проблем. По его словам, «на наших глазах стряпается медийная провокация».