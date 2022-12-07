Гражданка РФ оказалась среди подозреваемых в подготовке госпереворота в Германии

Среди задержанных по подозрению в подготовке государственного переворота в Германии есть гражданка России. Об этом в среду, 7 декабря, сообщили в генпрокуратуре ФРГ.

В ведомстве добавили, что подозреваемые в подготовке госпереворота в Германии связывались с представителями России, но поддержки не получили.

Ранее в этот день стало известно, что полиция ФРГ проводит одну из крупнейших для страны операций против предполагаемых правых экстремистов, которые планировали штурм бундестага (парламента Германии) с целью государственного переворота. Отмечается, что три тыс. полицейских с раннего утра обыскивают более 130 домов и квартир по всей стране.

В причастности к подготовке к госперевороту подозревают 52 человека. 25 человек, которые либо были членами террористической организации правого толка, либо поддерживали ее, уже арестованы.

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