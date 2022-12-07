Полиция ФРГ задержала десятки планировавших госпереворот экстремистов

Полиция ФРГ проводит одну из крупнейших для страны операций против предполагаемых правых экстремистов, которые планировали штурм бундестага (парламента Германии) с целью государственного переворота. Об этом сообщает 7 декабря немецкая газета Zeit.

Отмечается, что десятки человек задержаны в среду утром в Германии по подозрению в подготовке к свержению власти в стране. В настоящее время 3 тыс. полицейских с раннего утра обыскивают более 130 домов и квартир по всей стране.

В причастности к подготовке к госперевороту подозревают 52 человека. 25 человек, которые либо были членами террористической организации правого толка, либо поддерживали ее, уже арестованы. Правоохранители также проверяют их связи с Россией. В Генпрокуратуре ФРГ уже отметили, что среди задержанных по подозрению в подготовке госпереворота есть гражданка РФ.

«Это один из крупнейших процессов по делу о терроризме за многие годы», — указала газета.

Ранее, 3 ноября, член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил «Известиям», что канцлеру Германии Олафу Шольцу придется искать возможность диалога с Россией из-за энергетического кризиса в стране и надвигающейся зимы. Он также отметил, что среди немцев наблюдается недовольство решениями Шольца, в том числе и в отношении России.

1 ноября премьер-министр Саксонии (федеральная земля Германии) Михаэль Кречмер заявил, что стремление ФРГ прекратить все связи с Россией является историческим беспамятством. Он подчеркнул, что перспективы возобновления сотрудничества по энергопоставкам уничтожать нельзя.

31 октября научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований МГИМО Артем Соколов заявил «Известиям», что недовольство немцев работой канцлера Шольца связано в том числе с энергокризисом и внешней политикой в отношении России.

Как стало известно тогда же из соцопроса, проведенного компанией Insa, более половины жителей Германии считают, что Шольц не справляется со своими обязанностями в качестве главы правительства.