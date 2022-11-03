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В Госдуме предрекли попытки Шольца наладить диалог с Россией

Депутат Белик: Шольцу придется наводить мосты с Россией из-за энергетического кризиса в Германии
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Фото: Global Look Press/dpa/Kay Nietfeld
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Канцлеру Германии Олафу Шольцу придется искать возможность диалога с Россией из-за энергетического кризиса в стране и надвигающейся зимы. Об этом 3 ноября «Известиям» заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

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Таким образом он прокомментировал слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Шольц изменил свою позицию и теперь выступает за поиск общего языка с российским лидером Владимиром Путиным.

«Мы видим, насколько часто европейские политики играют на противоречиях, стараясь в определенной ситуации выбрать наиболее удобную для них линию поведения с Москвой. Зима не за горами, поэтому Шольца озадачили точки соприкосновения с Россией. Германия терпит энергетический кризис, так что не исключено, что немецкому канцлеру придется искать возможности, чтобы навести мосты с нашей страной», — сказал Белик.

Он также отметил, что недовольство решениями Шольца, в том числе и в отношении России, наблюдается среди немцев.

«Не секрет, что сами жители Германии не одобряют антироссийский курс в политике, понимая, что это означает для их страны и к каким последствиям приводит, и недовольны тем, что Германия с ущербом для себя оказывает помощь Киеву», — сказал депутат.

Белик подчеркнул, что у любого западного политика, который заботится о своей стране, должно быть «осознание важности выстраивания конструктивного взаимодействия с Россией». По мнению депутата, пока что «Шольц не демонстрирует готовности шагов навстречу нашей стране, а проводимая им политика явно буксует».

1 ноября премьер-министр Саксонии (федеральная земля Германии) Михаэль Кречмер заявил, что стремление ФРГ прекратить все связи с Россией является историческим беспамятством. Он подчеркнул, что перспективы возобновления сотрудничества по энергопоставкам уничтожать нельзя.

31 октября научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований МГИМО Артем Соколов заявил «Известиям», что недовольство немцев работой канцлера Шольца связано в том числе с энергокризисом и внешней политикой в отношении России.

Как стало известно из соцопроса, проведенного компанией Insa, более половины жителей Германии считают, что Шольц не справляется со своими обязанностями в качестве главы правительства.

Путин еще в апреле отмечал, что отказ ряда стран Запада от партнерства с РФ, а также от части российских энергоресурсов ударил по западным странам: везде поднимаются цены, инфляция зашкаливает.

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