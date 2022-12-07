В бундестаге назвали попытку переворота способом отвлечь немцев от насущных проблем

Ситуация с планируемым госпереворотом в Германии придумана для того, чтобы отвлечь население от насущных проблем. Такое мнение 7 декабря в беседе с «Известиями» высказал депутат бундестага и представитель фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) Евгений Шмидт.

«На мой взгляд, это попытка раскрутить медийный скандал на фоне катастрофических проблем в немецкой экономике, катастрофических проблем с поставками энергоносителей. Людям при наступающих холодах просто нечем платить, потому что многие получают довольно скромные зарплаты. Коммунальные счета в 2–5 раз превышают уровень прошлого года. Люди начинают оглядываться: а кто же виноват? А виновато, конечно, некомпетентное правительство. И сейчас на наших глазах стряпается такая медийная провокация с целью отвлечь внимание от насущных проблем», — сказал он.

Ранее, 7 декабря, стало известно, что в ФРГ группу заговорщиков подозревают в подготовке вооруженного нападения на бундестаг и подготовке госпереворота. По данным прокуратуры, задержаны 25 подозреваемых членов и сторонников террористической организации. Проведены обыски в 11 федеральных землях в отношении 52 подозреваемых. Среди задержанных есть гражданка России Виталия Б.

Отмечалось, что многие из задержанных прошли службу в бундесвере. Подозреваемые занимались вербовкой в свои ряды сторонников, прежде всего в Вооруженных силах ФРГ и полиции. В частности, гражданка РФ подозревается в посредничестве между «лидером заговора» и представителями России.

Посольство РФ в Берлине сообщило, что дипломатические учреждения не поддерживают контакты с представителями нелегальных формирований.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что задержание подозреваемых в подготовке госпереворота в ФРГ — внутренняя проблема Германии.