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В Кремле прокомментировали задержание в ФРГ по делу о подготовке переворота

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Задержание подозреваемых в подготовке госпереворота в ФРГ — внутренняя проблема Германии. Об этом 7 декабря заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это скорее внутренняя проблема ФРГ. Они сами констатируют, что ни о каком вмешательстве России речи идти не может. Нам нечего сказать об этом», — сообщил он журналистам.

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Ранее в этот день стало известно, что полиция Германии проводит одну из крупнейших для страны операций против предполагаемых правых экстремистов, которые планировали штурм бундестага с целью государственного переворота. Уточнялось, что 3 тыс. полицейских с раннего утра обыскивают более 130 домов и квартир по всей стране.

В причастности к подготовке к госперевороту подозревают 52 человека. 25 человек, которые, как утверждается, были членами террористической организации правого толка, либо поддерживали ее, уже арестованы.

Отмечалось, что среди задержанных есть гражданка РФ Виталия Б. Представитель российского посольства в Берлине подчеркнул, что дипмиссия не получала уведомлений о задержании россиянки.

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