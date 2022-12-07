Посольство отреагировало на задержание россиянки в ФРГ за подготовку переворота

Дипломатические учреждения не поддерживают контакты с представителями нелегальных формирований, сообщило в среду, 7 декабря, посольство РФ в Берлине, комментируя задержание в Германии группы «заговорщиков», среди которых есть гражданка России.

В то же время представитель дипмиссии отметил, что посольство не получало уведомлений о задержании россиянки.

«К настоящему времени посольство России в ФРГ не получало уведомлений от германской стороны о задержании российской гражданки в рамках упомянутого дела», — подчеркнул он.

Ранее 7 декабря стало известно, что в ФРГ группу заговорщиков подозревают в подготовке вооруженного нападения на бундестаг и подготовке госпереворота. По данным прокуратуры, задержаны 25 подозреваемых членов и сторонников террористической организации. Проведены обыски в 11 федеральных землях в отношении 52 подозреваемых. Среди задержанных есть гражданка России Виталия Б.

Отмечалось, что многие из задержанных прошли службу в бундесвере. Подозреваемые занимались вербовкой в свои ряды сторонников, прежде всего в Вооруженных силах ФРГ и полиции. В частности, гражданка РФ подозревается в посредничестве между «лидером заговора» и представителями России.