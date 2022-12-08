СМИ узнали об изъятии оружия у планировавших госпереворот в ФРГ
Правоохранительные органы Германии в ходе рейдов и обысков изъяли у группировки, готовившей государственный переворот в стране, многочисленные образцы оружия и амуниции. Об этом 8 декабря сообщил журнал Der Spiegel.
По информации издания, во время обысков более чем в 50 квартирах у подозреваемых изъяли винтовки, боеприпасы, пистолеты калибра 9 мм, приборы ночного видения, электрошокеры, а также защитные каски, ножи, сабли и табельное оружие сотрудника полиции, также обвиненного в участии в запрещенной деятельности.
Отмечается, что задержанный сотрудник правоохранительный органов служил в Нижней Саксонии, но, по неподтвержденной информации, уже долгое время не работал из-за болезни.
Также в регионе задержан бывший криминальный комиссар Нижней Саксонии, ранее уволенный со службы. Помимо этого, еще задержана экс-офицер криминальной полиции земли Северный Рейн-Вестфалия, ранее замеченная в отрицании коронавируса.
Ранее, 8 декабря, стало известно о планах полиции ФРГ провести еще череду арестов в ближайшие дни по делу о госперевороте. Глава федерального ведомства по уголовным делам Германии Хольгер Мюнх заявил, что по делу уже проходят 54 подозреваемых, но, по его словам, эта цифра может еще увеличиться.
7 декабря полиция Германии провела одну из крупнейших для страны операций против предполагаемых правых экстремистов, которые планировали штурм бундестага с целью государственного переворота. Уточнялось, что 3 тыс. полицейских с раннего утра обыскали более 130 домов и квартир по всей стране.
В причастности к подготовке к госперевороту подозревают 52 человека. 25 человек, которые, как утверждается, были членами террористической организации правого толка либо поддерживали ее, уже арестованы.
Отмечалось, что среди задержанных есть гражданка РФ Виталия Б. Представитель посольства РФ в Берлине подчеркнул, что дипмиссия не получала уведомлений о задержании россиянки.
По данным агентства Reuters, участники госпереворота рассчитывали передать власть принцу Генриху XIII, члену немецкого аристократического рода Рейсс, правившего небольшим государством в Восточной Германии до 1918 года. Прадед 71-летнего Генриха XIII был последним правителем княжества.